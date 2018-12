Ezúttal is a pécsi klub lett a vidék legjobbja

A Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség 2018-ban is közzétette az ez évi versenyeken elért eredmények alapján kialakult egyesületi rangsort. Ahogy tavaly, úgy ezúttal sem talált legyőzőre a Pécsi Ritmikus Gimnasztika Egyesület, hiszen most is a legjobb vidéki klubnak bizonyult a sportágban.

A listán a nagy múltú budapesti egyesületek, az MTK, a Hegyvidék és az Óbuda-Kalász RG TC után a Pécsi RGSE a rendkívül előkelő negyedik helyet szerezte meg, köszönhetően a Magyar Kupán és az országos bajnokságon, az egyéni és együttes kéziszer csapatversenyeken elért jó eredményeknek. – A klub mintegy negyven versenyzője mindennapos, kitartó, kemény munkájának elismerése ez a díj – mondta rendkívül büszkén Ekaterina Dologa, a Pécsi RGSE vezetőedzője. – A lányok naponta három-négy órát edzenek, sokszor hétvégén is. Nálunk mindenki megtalálja a tehetségének és a kívánságának megfelelő szintű sportolási lehetőséget. Jövőre például már nemcsak az első osztályban indítunk versenyzőket, hanem a másod- és harmadosztályban is. Így azok, akik hetente kétszer járnak sportolni, szintén megmérettethetik magukat hazai környezetben. Az egyesület versenyzői idén hét országban jártak, tizennégy nemzetközi versenyen vettek részt, köztük Európa- és világbajnokságon is. A felnőtt válogatott Németh Virág a vb-n 19., a junior válogatott Ákoshegyi Eszter pedig az Eb-n 13. lett. Miután szerencsére sok kislány választja ezt a sportágat, januártól új, kezdő csoportot indít a Pécsi Ritmikus Gimnasztika Egyesület. Jövőre ugyan nagyon nehéz lesz megtartani ezt a helyezést, de széles tömegbázissal akár ez is lehetővé válhat.