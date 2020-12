Ezúttal százig meg sem állt a Panthers

Megnyerte a második fordulóból elhalasztott Kecskemét elleni bajnokiját a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapata. Budimirék jól kezdték a találkozót, de kellett egy parádés zárónegyed ahhoz, hogy megszerezzék idei negyedik győzelmüket.

Biztató első perceket mutatott a Kecskemét ellen a PVSK. Budimir azonnal egy triplával jelentkezett, ami lendületbe is hozta a csapatot, még akkor is, ha arra azonnal volt válasza a vendégeknek. Már ekkor látszott, ha nem is simán, de győzni fog a Panthers, még ha olykor ki nem kényszerített hibákat vétett is a KTE gyűrűje alatt.

A szünetig nem is voltak komolyabb problémák, még ha Wittmannék támadójátéka fel is javult. A fordulást követően viszont jött egy rövidzárlat a Pécsnél, ami miatt fordított a KTE. Ez viszont csak arra volt elég, hogy a zárónegyed első percei izgalmasak legyenek, hiszen ekkor ismét jött egy 18-4-es PVSK rohanás, amivel Funderburkék komoly előnyt építettek ki. Összességében viszont nemcsak az első percek, de a teljes zárónegyed kiválóan sikerült a Panthersnek, amely a saját palánkja alatti határozottságot ezúttal a másik oldalon kamatoztatni tudta.

PVSK-Veolia–Kecskemét 102-85 (28-20, 25-27, 17-24, 32-14)

Férfi kosárlabda NB I., a 2. fordulóból pótolt mérkőzés. Pécs, zárt kapuk mögött. PVSK: Ruják 14/6, LEWIS II. 24/6, Demeter 5/3, BUDIMIR 18/9, Meleg G. 6. Csere: FUNDERBURK 27/3, Bíró L., Brkics 8, Rátvay T., Dragasevics. Vezetőedző: Dragan Alekszics. Kecskemét: THOMAS 19/6, DERASIMOVICS 19, Pesakovics 3/3, Kucsera, Karahodzics 5. Csere: Wittmann 21/12, HORTI 9, Lukács, Dramicanin 9/3, Körmendi. Vezetőedző: Váradi Kornél.

Az élmezőny: 1. Szombathely 5 győzelem/0 vereség. 2. Szolnok 6/1, 3. Alba Fehérvár 4/1… 10. PVSK 4/6.

Ez következik (12. 19.): Zalaegerszeg–PVSK 16.45.