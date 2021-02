Fárasztó hónap előtt áll a PMFC

Nem feltétlenül a PMFC elképzelései szerint rajtolt el a labdarúgó NB II. tavaszi idénye.

Először tesztelhette 2021-ben élesben tétmeccsen Vas László és stábja, milyen állapotba került a rövid felkészülés alatt a PMFC csapata Győrben. Bár a Pécs 2-1-re kikapott, nem játszott rosszabbul, mint ellenfele.

– Sajnos az elején elkövettünk egy-két hibát, amiből gólokat kaptunk. Kétgólos hátrányból pedig nem egyszerű focizni, de megtettünk mindent, hogy gólt szerezzünk mielőbb. Úgy érzem, domináltuk a meccset, azt a két helyzetet leszámítva. Nem nagyon volt lehetősége az ellenfélnek, viszont mi sem jutottunk kimondott ziccerig. Amikor pedig a végén sikerült pontrúgásokból kialakítanunk lövőhelyzetet, akkor a kapusuk bravúrral védett – tekintett vissza Kónya Dávid, a PMFC támadója. – Nehéz

meccs volt, sajnos így alakult. Javítanunk kell a hétvégén.

Bár még lesz mit finomhangolnia a Pécsnek, erőnlétileg jól érzik magukat a játékosok, ez pedig hasznukra válhat a szezon hajrájában.

– Erőben jók vagyunk, ahogy az előző félévben is. Magamon is és a csapattársaimon is ezt érzem, taktikai dolgokban kell még javulnunk, illetve oda kell figyelnünk, hogy ilyen hibákat ne kövessünk el. Helyezkedés, emberfogás, pontrúgásoknál a koncentráció, ha ezek rendben vannak, elkerülhetők ezek a gólok. Másban nem láttam lemaradást – árulta el a pécsiek csatára.

Ebben a hónapban a Szombathely elleni kupatalálkozóval együtt még 5 mérkőzése van vissza a Pécsnek. Ez csak eggyel kevesebb az augusztusi nagy rohanásban lejátszottaknál a győrivel együtt, azonban akkor még a szurkolók bele tudták hajtani a játékosokat abba, hogy erőn felül teljesítsenek. Most viszont egyedül, remek állóképességét bizonyítva kell a Pécsnek a Kazincbarcika–Békéscsaba–Csákvár–Szentlőrinc-négyesen átmenetelnie.

– A pályák minősége sem az igazi ebben az időszakban. Elég mélyek a játékterek, úgyhogy erre is készülni kell, illetve a lábakat is jobban fárasztja. Ez a hónap sokat ki fog belőlünk venni. Nehéz lesz, de felkészültünk, erővel biztos bírni fogjuk. Fejben kell ott lenni, és akkor eredményesek is leszünk – jelentette ki Kónya.

Két fronton is helyt kell állniuk

Bár jövő szerdán fontos kupatalálkozó jön egy bajnoki rivális ellen, s a Pécs azon is győzni akar, előbb egy másik kemény ellenfél, a Kazincbarcika ellen kell pontokat gyűjtenie a bajnokságban vasárnap.

– A Kazincbarcika masszív csapat, és ahogy említettem, a pályánk elég mély. Nehéz mérkőzés lesz, a küzdelem fog dominálni. A játék felépítése nehéz lesz ilyen körülmények között, de az ellenfélnek is ugyanahhoz kell alkalmazkodnia. Figyelni kell majd nagyon, mert itt már olyan helyzetek is kialakulhatnak, hogy egy előre vágott labdából a védő elcsúszik, a csatár pedig elmehet mellette.