Fél óra emberelőnyben sem szerzett pontot a Pécs (galéria)

Nem tudta kihasználni a PMFC fél óra emberelőnyét az NB II. 9. fordulójában a Siófok ellen, így nem szerzett pontot. Közben a Lőrinc Tiszakécskén nyert.

Olyan közel juthatott lapunk fotóriportere, Löffler Péter a PMFC–Siófok mérkőzéshez, amilyenre nagyon ritkán van példa. Most ugyanis nem csak a pálya széléről figyelhette az eseményeket, hanem maga is szereplőjévé vált, ugyanis a találkozó kezdőrúgását ő végezhette el 43. születésnapja alkalmából, s tiszteletére még a „Ria-ria, Pécs” is felharsant a hangszórókból.

A mérkőzést úgy is kezdték a labdarúgók, hogy emlékezetes legyen ez a találkozó. Hegedűs és Geiger is korán előnyhöz juttathatta volna a Pécset, de Hursánnak is volt kapufája szabadrúgásból, illetve Kövesdinek is volt ziccere később. A szünetre mégis döntetlennel mentek a csapatok.

A fordulás után aztán jött a hideg zuhany, szinte azonnal gólt szerzett Kiss Balázs, a vendégek jobbszélsője. Bár fél órát emberelőnyben játszott a Pécs, s helyzetei is megvoltak, nem tudta bevenni a vendégek kapuját.

PMFC–BFC SIÓFOK 0-1 (0-0)

Labdarúgó NB II., 9. forduló. Pécs, 1000 néző.

Vezette: Dolnegó (Mohos, Ország.)

PMFC: Helesfay – Sági, Rácz L., Króner, Katona – Grabant (Kónya, 56.), Hursán, Kövesdi (Szabó Z., 62.), Hegedűs – Geiger (Károly, 70.), Bíró B. (Adamcsek, 56.).

Vezetőedző: Vas László.

Siófok: Szmola – Polényi, Horváth M., Jagodics, Varga B. (Balogh B., 88.) – Szakály A. (Nikházi, 88.), Varjas – Kiss B., Szakály D. (Eördögh, 64.), Cipf (Deutsch, 73.) – Horváth P. (Elek, 73.).

Vezetőedző: Domján Attila.

Gólszerző: Kiss B. (48.).

Piros lap: Jagodics (61.).

Bár a Szentlőrinc Tiszakécskén hátrányba került, Grumics és az első labdaérintéséből betaláló Mervó góljának köszönhetően kilenc meccsesre nyújtotta veretlenségi sorozatát, s meg is nyerte a meccset.

TISZAKÉCSKE–SZENTLŐRINC 1-2 (1-0)

Labdarúgó NB II., 9. forduló. Tiszakécske.

Vezette: Nagy R. (Márkus, Berényi).

Tiszakécske: Holczer – Uzoma, Kiprich (Pál A., 83.), Csáki, Oláh – Gyurján (Vachtler, 65.), Pongrácz (Albert, 65.), Heffler, Erdei – Kovács B., Szalay (Kalmár F., 71.).

Vezetőedző: Visinka Ede.

Szentlőrinc: Prokop – Erdélyi, Keresztes B., Tamás, Németh M. – Havas, Törőcsik – Harsányi (Kiss-Szemán, 74.), Biben (Cenaj, 74.), Sinanovic – Grumics (Mervó, 88.).

Vezetőedző: Marián Sluka.

Gólszerző: Szalay (34.), ill. Grumics (52.), Mervó (88.).

További eredmények: Dorog–Budaörs 0-0, III. kerület–Ajka 2-4, Nyíregyháza–Csákvár 1-1, Békéscsaba–Diósgyőr 2-2, Budafok–Szombathely 0-2, Szeged–Soroksár 2-0, Szolnok–Kecskemét 2-2.

Ez következik (09. 29.): Szentlőrinc–Szombathely (16.00), Kecskemét–PMFC (18.00).