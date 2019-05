Felállhatott a világbajnoki dobogóra Bicsák Bence

Mindig újabb és újabb lapáttal tesz rá a saját teljesítményére Bicsák Bence, a PSN Zrt. kiváló triatlonosa. A világbajnoki sorozat jokohamai állomásán egészen csodálatosan versenyzett, aminek harmadik hely lett a végeredménye – ilyesmire eddig egyetlen magyar sem volt még képes!

– Az edzőmmel, Tóth Szilárddal mindig hittünk benne, hogy el tudok jutni erre a szintre. Most bebizonyítottam, hogy bármi lehetséges. Nagyon boldog vagyok – nyilatkozta lapunknak a magyarországi landolás után nem sokkal nagyon fáradtan Bicsák Bence (ahogy ő fogalmazott: „nagyon kivagyok”). – Igazából nem csináltam semmi különöset, csak végre kijött a lépés az úszásban is. A futáson hatalmas tempó volt, nagyon rosszul voltam, a második felére többször majdnem leszakadtam, de valahogy mégis ott tudtam maradni az élbolyban. A végére hárman maradtunk, sprintelni már nem volt erőm, de nem is számított.

Bicsák a francia Luis és a dél-afrikai Schoeman mögött a harmadik helyen úgy, hogy maga mögé utasította a spanyolok ötszörös világbajnokát, a legendás Javier Gómezt! A pécsi kiválóság ezzel az eredménnyel a világbajnoki sorozatban immár a negyedik helyen áll, az olimpiai kvalifikációs ranglistán pedig a hatodik pozíciót foglalja el.