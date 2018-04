Felálltak, hogy felállhassanak

Eddig a Tóth Máté, Pest Roland edzőpáros irányította a Megye I.-es Szászvár labdarúgócsapatát, de Pest a héten távozott a csapattól – sőt, mint később megtudtuk, Tóth Máté is (erről keretes írásunkban olvashatnak). Nem volt semmilyen affér, csak úgy gondolta, ezzel talán fel tudja rázni kicsit a csapatot, amelynek nagyon szurkol a továbbiakban is.

Amilyen csendben jelent meg tavaly Szászváron Pest Roland, olyan csendben távozott is. Semmi csinnadratta, semmi földindulás. Egyszerűen csak a továbbiakban nem dolgozik az előző szezonban még bajnoki címet ünneplő, azóta alaposan átalakuló, és a Gienger Megyei I. osztály tabelláján 7. helyen álló gárda szakmai stábjában. Amikor megkerestük, hogy mondja el távozása okait, kicsit meglepődtünk.

– Ezt a lépésemet egy kis figyelemfelhívásnak szántam a csapat felé – árulta el Pest. – Úgy éreztem, hogy a korábbi sikerek feldolgozása nehezen ment. Persze, a tavalyi bajnoki címünket, sőt, az őszi szereplésünket, amikor éppen hogy csak lecsúsztunk a dobogóról is nagy eredménynek tartom, hiszen a lehetőségek tekintetében óriási a kontraszt a Szászvár és más csapatok között. Nem csoda, hogy a nyáron többen is távoztak, jöttek az ajánlatok, mi pedig nehezen tudtuk azt mondani, hogy maradjon itt a játékos, nem sokat tudtunk ajánlani a játéklehetőségen, a fejlődés lehetőségén túl.

Pest azt is elmondta, egyszer már ősszel is elgondolkodott azon, hogy feláll, de annyira jól érezte magát a csapatnál, olyan jó volt (és most is az) a viszonya mindenkivel, hogy akkor még maradt.

– Télen Steinbach Gergő eligazolásával még egy nyerő típusú, igazi vezért veszítettünk – folytatta a szászvári exedző. – És folyamatosak voltak a megkeresések, volt, hogy már beszélnem is kellett más csapatoknál dolgozó edzőkollegákkal, hogy ugyan, ne vigyék már el a maradék kevés emberünket is. Azért 11-12 játékossal nehéz ám a munka. És ez érződik is, meg az is, hogy igazán egyértelmű jövőkép nem rajzolódott ki Szászváron. Sokan talán fejben már nem is ott voltak. Viszont én úgy gondolom, hogy aki most a csapatban van, annak kizárólag a Szászvár szereplésére kell koncentrálnia. Igaz, hogy akadt köztem és Tóth Máté között néhány kérdésben szakmai nézetkülönbség, de azt szeretném leszögezni, hogy Máténak csak hálával tartozom. Ő hívott tavaly, neki köszönhetem, hogy belekóstolhattam az edzősködésbe. És meg kell mondja, jól éreztem magam ebben az időszakban. Most azért távoztam, mert úgy éreztem, mást már nem tudok tenni, ezzel talán elérem, hogy egy kicsit észbe kapjon mindenki, és a bajnokág hátralévő részében sokkal jobban koncentráljon mindenki a dolgára.

Pest barátsággal távozott, és szurkol a Szászvárnak, ki is fog látogatni az együttes bajnokijaira. Úgy véli, a dobogós helyezés bravúr lenne, de ha a 4-5. helyre befutna a csapat, arra már büszkének lehetne lenni. Azt is elmondta, a jövőben nem feltétlenül edzőként képzeli el magát, csapatmenedzserként talán jobban tudná kamatoztatni tapasztalatait. Megkeresése nincs máshonnan, igaz leszögezte, nem is kilincsel sehol.

– Az életben mindig is olyan voltam, aki nem kereste a lehetőségeket, hanem akit megtaláltak azok – mondta. – Nem hiszek a nyomulásban. Egy dolognak kell számítani, az pedig a teljesítmény.

Azért állt fel a padról Pest, hogy ezzel próbálja meg kizökkenteni a játékosokat

A szerelem vége

Amikor megkerestük Tóth Mátét, a szászvári edzőpáros másik tagját, hogy érdeklődjünk, milyen felállásban folytatják Pest nélkül, meglepő reakció érkezett, kiderült, már ő sincs a csapatnál.

– Nagyjából Pest Rolanddal egyszerre döntöttük úgy, hogy befejezzük – mondta Tóth.

– Amikor tavaly jött a lehetőség, hogy átvegyem a csapatot, egy önszerveződő dolog alakult ki, nem árulok el titkot, nekünk voltak a legszerényebbek az anyagi lehetőségünk a mezőnyben. Nagy élmény volt ez a munka, de az utóbbi időben egyre inkább éreztem úgy, elfogytak az eszközeim edzőként. Csak arra tudtunk alapozni ebben a helyzetben, hogy a belső motiváció jó, és megcsinálják a fiúk amit mondunk. Ez megváltozott, én pedig nem tehettem meg, hogy mondjuk valakit felküldök a lelátóra, ha nem azt csinálja, amit kell. Szerelemből csináltuk, nemhogy nem kerestünk vele pénzt, mi tettünk bele. A szerelem elmúlt. De nagyon szurkolok a csapatnak ezután is.

Úgy tudjuk, a Szászvár csapatát a továbbiakban Molnár Gábor és Dávid Ervin irányítja majd.