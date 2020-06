Feljebb lép a pécsi csapat

A Kaposvári női röplabda­klub, és a PEAC szakosztálya együttműködési megállapodást kötött, jelentette be pénteken egy sajtótájékoztató keretében a két egyesület.

Együttműködési megállapodást kötött egymással az Extraliga első helyén végző MCM-Diamant Kaposvár, annak akadémiája, illetve az NB I.-be feljutó PEAC-Pécs női röplabdacsapata.

Az esemény okán összehívott sajtótájékoztatón dr. Bethlen József, a PTE sport- és parasport-bizottság elnöke, dr. Ács Pongrác, a PEAC ügyvezető elnöke, dr. Horváth Balázs a PEAC röplabda szakosztályának elnöke, Orosz Ferenc, a Kaposvári Röplabda Akadémia elnöke, dr. Karl Schultesz, a kaposvári klub elnöke, illetve Ludvig Zsolt, a Magyar Röplabda Szövetség főtitkára is üdvözölte az egyesületek között létrejövő, példamutató kapcsolatot.

A klubok, illetve a szövetség képviselői is azt hangsúlyozták, hogy az egyetemi élet, az ifjúság fejlődése, formálódása, illetve a sport szinte elválaszthatatlanok egymástól. Ezért is fontos, hogy létrejöhetett egy ilyen partneri kapcsolat. Ludvig Zsolt külön kitért arra, hogy országos jelentőségű együttműködés jött létre, és reméli, még több hasonló születik majd.

Horváth Balázs azt is hivatalosan bejelentette egyúttal, hogy a női alakulat vállalja az NB I.-es indulást, ezzel szemben a férfi csapat egy osztállyal lejjebb kezdi meg a 2020/2021-es idényt. Szakmai indokok mellett gazdaságilag is így biztos a csapat helyzete. Hozzátette, az együttműködés értelmében a jövőben náluk tapasztalatot, rutint gyűjthetnek a Kaposvár első keretébe még be nem férő tehetségek, míg a PEAC legjobbjainak is nyitva lesz a kapu, hogy a Kaposvárban játszanak. Emellett a somogyiak még magasabb színvonalat képviselő szakembereinek tudását is hasznosítják.

A PEAC női csapatának új vezetőedzőjét is bejelentették: Horváth Alexandrával folytatja a fiatal alakulat. A kinevezett tréner Kaposváron kezdte, és ott is fejezte be röplabdázói karrierjét, háromszoros bajnok, kétszeres kupagyőztes.