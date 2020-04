Felkészülési kupát nyert a PMFC virtuális csapata

Sikeres hétvégét hagyott maga mögött a PMFC virtuális csapata, hiszen előbb a Vasas jótékonysági gáláján, majd egy felkészülési tornán is diadalmaskodtak.

Sűrű volt a PMFC e-sport-csapatának programja a hétvégén. A Vasas jótékonysági rendezvényén volt jelenésük, ahol nyitányként Nyilas Elek, a Tiszakécske labdarúgója, valamint a Pécs e-sportolója Molnár Gáborral, a Vasas e-sport-gárdájának játékosával meccselt. A találkozón Nyilas nagyon sima 5-1-es sikert ért el. Ezt követően a fővárosi és a pécsi alakulat Csoboth Kevinnel kiegészülve feszült egymásnak. Nyilas hajrában szerzett góljaival nyert végül a Pécs 2-1-re.

Előtte még a PMFC a 16 csapatos 2. FUN Kupa felkészülési tornán is részt vett, ahol előbb a Kisújszállást verte oda-vissza összesen 11 gólt lőve. Majd a Sons of Dardai (Dárdai fiai), a FUT Parks Lions és a Veszprém Senior sem állhatott útjukba, így kiérdemelték az aranyérmet. Aztán egy házibajnokságot is lejátszottak, amelyet Németh Gábor nyert aranygóllal a döntőben. Vasárnap este pedig lapzártánkat követően a Vasassal mérkőztek a bajnokságban.

Michelisz Norbert közben az e-sport-túraautó-világkupa (WTCR) előszezonjának második selejtezőjén indult, ahol ismét verhetetlennek bizonyult kategóriájában, és a szimulátorosokhoz képest is javított eredményén. A Szlovákiaringen futott 2:07.934-es idejét egy rivális kivételével alig tudták megközelíteni a profi versenytársak. Niels Langeveled 22 ezreddel volt lassabb. Így a szimulátorosoktól eltekintve az élről indulhat a himesházi pilóta a hétfőn 19.30-kor kezdődő futam alkalmával.