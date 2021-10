Félreteszik a barátságot

Pikáns csatával rajtol el a labdarúgó AutóCity Volkswagen Megyei I. osztály 9. fordulója: Lőrinc Antal korábbi csapata, a Szederkény ellen száll harcba jelenlegi együttesével, a még veretlen PEAC-cal. A listavezető Pécsváradra is rangadó vár, a negyedik helyen álló Villány vendége lesz.

Ezt ne hagyja ki! Kövekkel, husángokkal ostromolják a magyar határt a migránsok (videó)

Október 16., szombat, 11.00

PTE-PEAC (2.)–Szederkény (6.)

Szinte hibátlanul vették az eddigi akadályokat a pécsiek, csupán egyszer vesztettek pontot. A PEAC ezúttal is esélyesként lép pályára, de Lőrinc Antal számára a hétvégi párharc biztosan különlegesebb lesz, mint a többi.

Lőrinc Antal, a PEAC edzője: – Szép éveket töltöttem el Szederkényben, de most bajnoki meccsről van szó, amit nekünk hazai pályán meg kell nyernünk! Sokat számít, hogy a csapat nyerőszériában van, de egyik mérkőzést sem szabad félvállról venni, minden esetben tisztelni kell az ellenfelet. Nagyon jó kapcsolatot ápolok Tomin Milánnal. Rendszeresen beszélünk és információkat adunk át egymásnak. Nagyon jó munkát végez a Szederkénynél, egy rendkívül fegyelmezett csapatot épített fel nyár óta, ahol minden játékos a maximumot nyújtja. Nekünk ezt a zárt védekezést kell minél hatékonyabban feltörni – emelte ki a tréner.

A Szederkény 2019-es bronz­érme után nem úgy teljesített, ahogy a szurkolók szerették volna. A nyáron Tomin Milán kapott bizalmat a vezetőségtől, s az eredmények azt mutatják, remekül élt vele. A csapat hatodik a tabellán, s mindössze 3 pontra van a dobogótól.

Tomin Milán, a Szederkény edzője: – Amikor elkezdtük a felkészülést, ifistákkal kiegészülve sem nagyon tudtunk volna kiállni tizenegyen. Sok játékosunk elment, néhányan abbahagyták, úgyhogy új játékosakat kellett találnunk. Ez a bajnoki rajt előtt 10 nappal sikerült. Az újaknak és a maradóknak köszönhető, hogy jó eredményeket tudunk elérni. Szerencsére jól sikerült az első néhány forduló, s most ezt próbáljuk továbbvinni. Folyamatosan fejlődünk csapatként és közösségként, és ha egyénileg is tudunk javulni, akkor újra egy komplex gárda fog összeállni Szederkényben. Kiváló csapata van Antinak. Minden héten megbeszéljük, hogy kinek, hogyan sikerült a hétvége, de ezúttal ez elmaradt. Majd a mérkőzés után jól kivesézzük a dolgokat. Én azt várom a fiúktól, hogy most is hajtsák végre, amit kérek tőlük. Nagyon gyors csapattal találkozunk. Ez nekünk nem annyira fekszik, de meg kell próbálnunk őket is feltartóztatni.

Október 16., szombat, 14.30

Sport36-Komló (10.)–Bóly (5.)

Nagy lökést adhat a Sellye ellen aratott siker a komlóiaknak, hiszen hátrányból álltak fel, és szereztek három pontot idegenben. A középmezőnyhöz így sem lesz egyszerű felzárkózni, a Bóly pedig különösen kemény ellenfél. Keibl Ede csapata veretlenül, hat lejátszott meccsel áll az ötödik helyen.

PVSK (7.)– Gyógyfürdő Harkány (15.)

A PVSK ellen folytatódhat a Harkány őszi vesszőfutása. A sereghajtó továbbra sem szerzett még pontot, s nem valószínű, hogy a remek erőkből álló pécsi csapat ellen szakad meg a negatív sorozat. Tóth Máté együttese, ha hozza a kötelezőt, akkor továbbra is ragad az élbolyhoz.

Lovászhetény (9.)– Kétújfalu (14.)

A jó szezonrajt után kissé visszaesett a Lovászhetény, a harmadik fordulót követően csupán egy pontot szerzett Bíró Ferenc gárdája. Szombaton azonban jó esélye van arra Bartaléknak, hogy visszatérjenek a siker útjára, ugyanis az utolsó előtti Kétújfaluval csapnak össze.

Október 17., vasárnap, 10.30

PEAC PMFC II. (12.)– Mozsgó-Szentlőrinc II. (3.)

A PMFC II. fiataljai tisztesen helytálltak a Pécsvárad ellen az előző körben, de pontot végül nem szereztek. Most sem lesz sokkal egyszerűbb dolga Nagy Gábor tanítványainak, ugyanis a rendkívül erős Mozsgó-Szentlőrinc II. érkezik Pécsre.

Október 17., vasárnap, 14.30

Siklós (8.)–Sellye (11.)

A siklósiak ugyan lecsúsztak a nyolcadik helyre, de ha ezúttal sikerül három pontot szerezniük, ismét ott találják magukat a legjobbak között. Nagyon szoros a középmezőny, Weinert Zsolt együttese csupán négy egységgel van lemaradva a már dobogós Mozsgó-Szentlőrinc II. mögött.

Villány (4.)– Pécsvárad R-Bus (1.)

Vasárnap a Villány próbálkozhat meg a Pécsvárad megállításával. A listavezetőnél is tudják, hogy most nagyon kemény ellenállásra számíthatnak. A mérkőzés további pikantériáját Havasi Dániel személye adja, aki az elmúlt idényben még villányiként lett gólkirály, ezúttal viszont egykori csapata kapuját kell rohamoznia.

Megyei I. osztály