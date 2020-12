Most sincs bennük bizonytalanság

A kontaktsportokat űzők dolgát komolyan megnehezített a koronavírus-járvány, azonban a PVSK dzsúdósai így is magyar bajnoki címekkel és sok éremmel fejezték be az évet. Ennek pedig a jól összerakott karantén-, majd nyári program, illetve a szorgalmas munka volt a záloga.

A járvány első hullámában szinte teljesen le kellett állniuk a PVSK harcművészeinek is. Csak otthonukban tarthatták ők is szinten magukat, de a versenyidény lezárultával így is büszkén tekinthetnek vissza az elmúlt évre.

– Nagyon büszke vagyok a srácokra, szépen kitartottak. A versenyzőink gyönyörű eredményeket hoztak ahhoz képest, mennyi nehézséggel kellett megküzdenünk. Az első hullámban egy nagyon jó programot raktunk össze az otthoni edzésekre, így át tudtuk menteni őket a második félévre. Illetve a nyári programunk is jól sikerült: övvizsgatábort tartottunk nyár elején délelőttönként, majd délután a versenyzőknek edzés volt, így le tudtuk foglalni őket, valamint az orfűi tábor is jól sikerült alapozó jelleggel – jelentette ki Kersics Antal, a PVSK dzsúdószakosztályának szakmai vezetője. – Úgy futhattunk neki a versenyszezonnak, hogy időben értesültünk arról, megtartják az összes magyar bajnokságot. Minden szombaton-vasárnap így tornán voltunk. Ennek köszönhetően a 114 klub közül, amely felvállalta az indulást, tizenhatodik helyen végeztünk a rangsorban. Ez azért jó, mert egy Honvéd, egy MTK, vagy éppen Cegléd, Miskolc mellett, ahol Európa-bajnoki helyezettek vannak, mi is bekerültünk az első húszba, így a műhelytámogatások, a nemzetközi utaztatások kapcsán nagyon sok olyan segítséget kapunk, ami előrevisz minket.

Az elmúlt hetekben, hónapokban az ifjak megmutatták, hogy akaratukkal, magabiztosságukkal és szorgalmukkal remek eredményeket érhetnek el.

– „Összekalapáltunk” három magyar bajnoki címet és több mint tíz érmet. Ha a régió (Somogy, Zala, Baranya) tizenhét szakosztályát nézzük, mindenhol ott vagyunk az első kettőben a rangsorokban. Csak a Kaposvár előzött meg minket – részletezte Kersics, majd a hogyan továbbra is kitért. – Bennünk nincs és nem is volt bizonytalanság. A gyerekekben megtartjuk a hitet, hogy legyenek céljaik, legyen miért csinálnunk. Az elmúlt években január végén mindig volt verseny, most is úgy készülünk, hogy akkor lesz verseny. December 10. után reméljük, megnyitják a lehetőségeket, és akkor elkezdjük a termi munkát, az alapozást. Két ciklusról beszélünk, karácsony­ig egy nagyon komoly cselgáncsra erősítő edzések lesznek, nem súlyemelőbajnokokat akarunk kinevelni. Azt követően pedig van egy kardióedzés-program. Januárban pedig már magát a sportági alapozást csináljuk.