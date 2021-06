Feszített tempójú tavaszi szezon volt

A vírusjárvány miatt bármennyire is megerőltető volt a labdarúgóidény a megyében, ha nagy nehezen is, de különösebb gond nélkül lement. A következő augusztus közepén a Magyar Kupával kezdődik.

Vége a megyei fociidénynek, ez adta az apropót, hogy Bogyay Zoltánnal, a Magyar Labdarúgó Szövetség Baranya Megyei Igazgatósága (MLSZ BMI) igazgatójával beszélgessünk.

Elöljáróban Bogyay megjegyezte, hogy a vírusjárvány miatt nem volt egyszerű szezon.

– Megerőltető volt a tavasz, feszített tempóban zajlott le – kezdte a sportvezető. – Az őszről elmaradt mérkőzések nagy száma miatt már januárban elkezdődött azok pótlása, több meccset kellett szerdán megrendezni, a szerda-szombat-szerda menetrend nehéz helyzet elé állította a csapatokat, akik azonban helytálltak.

Köszönet jár nekik az együttműködésért, partnerek voltak abban, hogy végül is problémamentesen, időben be tudtuk fejezni a különböző bajnokságokat. Különösen a megyei I-ben, ahol az NB III-as osztályozó miatt is sürgetett az idő, de végül is a Mohács erőnyerőként, játék nélkül feljutott. Örömteli, hogy újabb harmadosztályú együttese van a megyének.

A sportegyesületek törekedtek arra, hogy a zárt kapus mérkőzések rendezési feltételei megfeleljenek, ezzel általánosságban nem is volt gond.

Bogyay pozitívumként értékeli, hogy a Covid-járvány miatti nehézségek ellenére kevés klub dobta be azt a bizonyos törülközőt. Több helyről (mint például Szentlászlóról) pedig van ígéret arra, hogy csak ideiglenesen szüneteltetik a működésüket és idővel újra neveznek. Az MLSZ BMI támogatja valamennyi újra, vagy újonnan induló csapat nevezését.

Ami pedig a következő idényt illeti, az várhatóan augusztus közepén a Magyar Kupával indul. A bajnoki küzdelmek a bajnokságok csapatszámának függvényében augusztus végén, szeptember elején kezdődnek. Előtte július 2-ig lehet nevezni a különböző pontvadászatokra. Az előző évekhez képest változás, hogy az Igazgatóság, megyei szervezésben az U13-as fiú korosztálynak tornarendszerű, félpályás bajnokságot ír ki.

Az U14–16-ban pedig a lányokat versenyeztetik, ezzel is játéklehetőséget biztosítanának nekik. Tervbe vették azt is, hogy a +34-es öregfiúk és a +60-as veteránok közötti korosztályoknak, tornarendszerű, +44-es old boy megmérettetésre is sor kerül.

A TAO-val kapcsolatban elmondták: az adott év július 1-től a következő esztendő június 30-ig tart egy időszak, ezalatt kell a támogatási összegeknek beérkezni. Az elszámolás most július 1–30. között zajlik, azt az érdekelteknek elektronikusan kell elvégezni. Az MLSZ BMI információi szerint ez Baranyában 60–70 csapatot érint.