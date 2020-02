Feszült meccsen kapott ki a Komló hazai pályán

Vereséget szenvedett a Sport36-Komló kézilabdacsapata a közvetlen rivális Csurgó ellenében az NB I. 16. fordulójában egy rendkívül feszült mérkőzésen.

Pattanásig feszültek az idegek a Sport36-Komló és a Csurgó NB I.-es kézilabdacsapatainak bajnokiján. Nem túlzás kijelenteni, hogy háború dúlt a pályán. A feszültséget pedig a sok esetben megkérdőjelezhető játékvezetői döntések sem oldották. A játékosok között uralkodó hangulat gyorsan átragadt a nézőtérre is, ahol a vendégeket maroknyian elkísérő ultrák és a bányászok szurkolói folyamatosan egymáson próbáltak túltenni.

A találkozó eleje Zobec, illetve Hanusz külön csatájáról szólt. A két játékos sorra lőtte a szép gólokat, azt követően viszont egyre durvább megoldásokat választottak a védekező oldalon a felek. Szinte folyamatosan emberhátrányban volt valamelyik csapat, ami egyszer-egyszer látványos csurgói színészi teljesítménynek volt köszönhető. Manojlovity pedig nagyjából első labdaérintésekor belesérült egy ütközésbe. Nem is csoda, hogy egyre paprikásabb volt a hangulat a pályán és azon kívül is. Főleg, hogy egyik csapat sem tudott meglépni a másiktól, egy gólnál többel egyik alakulat sem tudott vezetni. A szünetre is ilyen különbséggel, 13-12-es hátrányban mentek Jerkovicsék.

A fordulást követően a Csurgó indított jobban, és 16-13-ra is vezetett a 37. percben, de sokszor hősies megoldásokkal felállt a Komló. A 43. minutumban már ismét egál volt (17-17), miközben ismét a játék dominált. Ekkor viszont jött egy újabb rövidzárlat a hazaiaknál, ami miatt ismét három gólos előnybe került a rivális. Ezt pedig már nem tudták ledolgozni Takácsék, sőt, egyre csak nőtt a különbség bármennyire igyekeztek ők is és szurkolóik is. A vége 27-23-as vendéggyőzelem lett.

Sport36-Komló–Csurgó 23-27 (12-13)

Férfi kézilabda NB I., 16. forduló. Komló, 900 néző. Vezette: Nagy F., Túróczy.

Komló: Granics – Vaskó, Zobec 9, Takács B., Jóga 1, Jerkovics 5, Markovics 1/1. Csere: Djurdjevics (kapus), Katzirz, Grünfelder, Balázs S., Sunajko 4, Manojlovity, Szkokán 3, Csomor. Vezetőedző: Kilvinger Bálint.

Csurgó: Pallag – Bazsó 2, Astrashapkin 6/2, Potocnik 1, Vasvári, Kovacsevics 1, Hanusz 9/3. Csere: Zaponsek (kapus), Szeitl 3, Nagy Sz. 2, Kerkovits 1, Borsos, Cehte 1, Leimeter 1, Gebhart, Hadziomerovics. Vezetőedző: Baranyai Norbert.

Kiállítások: 18, ill. 14 perc.

Hétméteresek: 7/3, ill. 6/5.

