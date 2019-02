Fiatal támadó, Pergel Bence a mislenyiek új igazolása

A Zala megyei első osztályból erősített a Kozármisleny FC NB III-as labdarúgócsapata. Pergel Bencének nem lesz ismeretlen a baranyai közeg, hiszen az előző tavaszi félszezonját a Szentlőrincnél töltötte.

A húsz éves, ballábas támadó rövid pályafutása ellenére már jó pár gárdánál megfordult. A ZTE utánpótláscsapataiban pallérozódott, majd 2014-ben leigazolta az MTK, ahonnét egy év múlva a Ferencváros II-be távozott, ahol a felnőttek között is bemutatkozott. A Fradi második számú együttesével 2016-ban bajnoki címet ünnepelhetett az NB III. Nyugati csoportjában, később egy rövid soroksári kitérő után egy éve a Szentlőrincbe igazolt.

A baranyaiaknál alapembernek számított, de a nyáron mégis a Zala megyei első osztályú Teskándhoz írt alá. A zalaiaknál 16 bajnoki mérkőzésen 15-ször talált be, így sokat segíthet – az ősszel kevés gólt szerző –mislenyiek támadójátékán. A csatárként és bal oldali középpályásként is bevethető játékos szerdán, a Szekszárd elleni felkészülési meccsen mutatkozhat be.