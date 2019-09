Fiatalokkal is gólfesztivált rendezett a PMFC a Kupában

Nagy kihívás várt a hétvégén a Szentlőrincre és a Villányra is, hiszen mindkét csapat magasabb osztályból érkező gárdát fogadott a Magyar Kupában. Eközben a PMFC gálázott Egerszalókon.

A Szentlőrinc jól, bátran kezdte a Gyirmót elleni Magyar Kupa találkozóját, és az első percekben meg is szerezhette volna a vezetést, de a vendégek kapusa, Rusák bravúrral védett. Bár korábban is eljutottak helyzetig Csertői Aurél játékosai, csak fél óra után kezdték átvenni az irányítást. Az első játékrész végül gól nélkül zárult, és a jól játszó Szentlőrinc a második félidőben is sokáig kitartott. Végül a csereként beálló Nagy volt eredményes a 70. percben, amire nem tudtak válaszolni Juhászék, így búcsúzni kényszerültek a sorozattól egy szoros, 1–0-os mérkőzés után.

Szentlőrinc SE–Gyirmót FC Győr 0–1 (0–0)

Szentlőrinc, Szentlőrinc SE Sporttelep. Vezette: Szommer A.

Szentlőrinc: Pacéka – Czuczi, Havas, Keresztes, Popadics – Hleba (Forró, 65.), Pergel (Crnojacki, 74.) – Harsányi, Horváth (Aszalós, 33.), Vajda – Juhász. Vezetőedző: Gombos Zsolt.

Gólszerző: Nagy (70.)

A PMFC-nek jóval egyszerűbb dolga volt Egerszalókon, mint bajnoki riválisának, hiszen egy osztállyal alacsonyabban játszó csapathoz utazott. Vas László így kísérletezhetett is játékosaival, és sok fiatalnak adta meg a lehetőséget a bizonyításra. Egyed Balázs, Dér Zalán és Horváth Dániel debütált a felnőttben, míg Kiss Krisztián először volt kezdő, de esélyt kapott ismét a bizonyításra a tavalyi szezon után Keresztes, Bischoff és Széles is a felnőttben. Ennyi fiatallal a csapatban is megmutatta azonban a Pécs, mennyire erős. Végül 6–1-re nyerték a találkozót.

Egerszalók SE–PMFC 1–6 (0–1)

Egerszalók, Egerszalók SE Sporttelep. Vezette: Muhari G.

PMFC: Egyed – Keresztes (Széles, 64.), Gajág, Horváth, Dér (Tihanyi, 73.) – Koller, Futó, De Oliveira, Szabó – Máté, Kiss (Bischoff, 60.). Vezetőedző: Vas László.

Gólszerzők: Máté (33., 76.), Keresztes (53.), Gajág (55.), Koller (70. – büntetőből), Széles (83.)

A Villány nem tudta megszorongatni az NB III-as Keleti csoport egyik élcsapatát, így nagy vereségbe szaladt bele. A Tiszaújvárosban ihletett formában játszott Nagy, aki hat gólt rámolt be a megye I-es hazaiaknak, kettőt már az első játékrészben.

Villány TC–Termálfürdő Tiszaújváros 0–8 (0–3)

Villány, Vezette: Dobai J.

Villány: Ostyánszki – Elek, Pauk, Buni J., Buni B.(Obermajer, 24.) – Bősz, Stefán, Bischof, Czibere – Márkovics (Pfefferman, 63.) , Alabert (Kászonyi, 63.). Vezetőedző: Polgári Csaba.

Gólszerzők: Nagy (12., 40., 48., 71., 77., 89. – a harmadikat büntetőből) Pap Zsolt (59., 62.).

