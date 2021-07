Fiatalokra szeretne építeni a pécsi röplabdacsapat

Eseménydús szezonon vannak túl a pécsi röplabdások és nagy tervekkel, izgatottan várják a bajnokság kezdetét.

Ezt ne hagyja ki! Nem érheti kritika a genderőrületet a közösségi platformokon

Ahogy a pandémia miatt minden sportág, ugyanúgy a röplabda is borzasztóan nehéz helyzetbe került. A PEAC együtteseinek is komoly nehézségekkel kellett megküzdeniük, és ezek többé-kevésbé rá is nyomták a bélyegüket a teljesítményükre. Az utánpótlás- csapatok viszont minden korosztályban remekül szerepeltek. A legtöbben a középmezőnyben, néhányan pedig a tabella elején végeztek.

– Rengeteg tehetséges gyerek nevelkedik nálunk, és szeretnénk a legjobbak közé kerülni, amire minden lehetőségünk adott – mondta el lapunknak Gyöngyösi Zoltán, a PEAC röplabdaszakosztályának edzője és tanácsadója. – A fiúknál már korosztályos válogatott játékossal is büszkélkedhetünk, de a lányoknál is rengeteg olyan sportoló van, aki kopogtat a válogatott ajtaján. A férfi felnőttcsapat jól kezdte a szezont, azonban az ismert korlátozások miatt több röplabdázó játékára is kevésbé lehetett számítani. A lányok az NB I.-ben kezdtek, viszont náluk is nagyban befolyásoló tényező volt a kialakult járványügyi helyzet, és emellett az elegendő rutin és tapasztalat is hiányzott ahhoz, hogy kiharcolják a bennmaradást.

Gyöngyösi elmondta azt is, hogy 2020/21-es célok között szerepel, hogy a felnőttgárdák kellő rutint és tapasztalatot szerezzenek, illetve hogy megfelelő csapategységet kovácsoljanak, amivel a középmezőnyben tudnak majd végezni. Az ennél is nagyobb hangsúlyt pedig az utánpótlás-korosztályokra szeretnék helyezni.

– Olyan sportolókat szeretnének képezni, akik a későbbiekben a felnőttgárda segítségére lehetnek, és önerőből ismét feljuthatnak a legmagasabb osztályba – mondta Gyöngyösi, és még hozzátette, a közeljövőben prioritásuk, hogy létrehozzanak egy olyan városi bajnokságot, amellyel a röplabdázóknak még több lehetőséget tudnak nyújtani. Ennek köszönhetően azoknak a játékosoknak sem kellene feladniuk imádott sportágukat, akik nem kerülnek az élmezőnybe, vagy kevesebb idejük van a sportolásra.