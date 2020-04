Folyamatosan figyelik, ki léphet fel a felnőtt csapatba

Sok fiatalt bevetve szerepelt jól a megyében a PVSK labdarúgócsapata, és ha a tendenciákat figyeljük, jövőre akár már a mostani U17-ből is bemutatkozhatnak néhányan.

Jól szerepelt a megyei élvonalban a PVSK együttese, amely az 5. helyet foglalta el a bajnokság felfüggesztése előtt, s mindezt sok saját nevelésű, még utánpótláskorú fiatallal tette. Az U19-es csapatból feljátszott Győri Márk, Csátity Dusán, Tiffán Imre, Csirke Dániel a teljesség igénye nélkül, de a 16 éves Antin Vencel és Pál Marcell is kipróbálhatta már magát a felnőttek között.

A legidősebb korosztályos csapat így sokszor áldozatául esett a felnőtt szereplésének is, így az U19-es harmadosztály közepén, a 7. helyen találta magát, hat ponttal a Komló, és tizenkilenccel az éllovas Szentlőrinc mögött. Ez 5 győzelemmel, 3 döntetlennel és 5 vereséggel érték el, amely során 44 gólt szereztek. A legtöbbet a szintén a felnőttben is játszó Rogács István szerezte, hetet, mögötte Anton Vencel 6 és Székelyhidi Gergő 5 találattal állnak.

Természetesen az egy korosztállyal fiatalabbakra is érdemes odafigyelni, akik 7-2-5-ös mérlegükkel ötödikek bajnokságukban a Szentlőrincet megelőzve.

Az ő házi gólkirályuk Horváth Krisztián 9 találatával, Kalmár Timót, Lovász Gergő és Nagy Richárd 4-4 góllal követi őt. Az idei tendenciákat figyelve közülük egyet-kettőt akár már jövőre láthatunk a pályákon.

Az U15-ös csapat szereplése is bizakodásra ad okot a jövő szempontjából, hiszen a dobogó alsó fokán áll a másodosztályban a második Bajával azonos ponttal. A 10-1-3-as mérleg remek, Mitrovik Alexander 24, Tavali Martin 22 gólja pedig önmagáért beszél.

– Mindenképpen azt tartom reálisnak, és a jövőre tekintettel fontos szempontnak, hogy minél több fiatal kerülhessen bevetésre a felnőtt csapatnál. Hogy ennyien bemutatkozhattak, dicséri az elmúlt évek munkáját a klubnál. Bátran hozzájuk kell nyúlni, mert aki tehetséges, az felnőtt szinten is meg fogja állni a helyét – mondta Kósa Sándor, a felnőtt gárda és az U14 edzője – Attól, hogy utánpótláscsapatot is viszek, még komolyabb rálátásom van az egész szisztémára. Folyamatosan figyeljük, és fel is visszük azokat a gyerekeket, akikben látjuk a fantáziát.

Hozzátette, egy fiatalnak már az is nagy lépés lehet, ha együtt edzhet a felnőttekkel. Valamint kiemelte, az egész szakmai stáb kapcsolata jó, folyamatosan kommunikálnak a fiatalokról.

Idővel feljebb lépne a csapat

Nyilvánvaló, hogy minél magasabb bajnokságban játszik egy csapat, annál könnyebben tartja meg saját nevelésű fiataljait. Így a PVSK is szeretne legalább egyet feljebb lépni hosszútávon, azonban ezt a célt nem egyszerű elérni. Nehéz megtalálni az egyensúlyt a játékosok között, és más egyesületek is belenyúlhatnak a tervekbe. Ezen a télen is több meghatározó játékos igazolt el a Vasúttól.

– Távlati cél, hogy minimum az NB III.-ban tudjon szerepelni a csapat, de nincsenek direkt elvárások. A másik cél, hogy minél több PVSK kötődésű és érzelmű játékos legyen a klubnál. A vezetés fontosnak tartja, hogy a tradíciókra tekintettel legyenek, akik itt vannak, akarjanak a PVSK játékosai lenni. De hogy fiatalok is legyenek és jussunk is fel az hosszútávú folyamat, amibe bele piszkíthat, hogy mi bevetjük a tehetségeket, más felfigyel rájuk és el is viszi őket mielőtt a céljaink teljesülnének. Ahogy az történt most is – nyilatkozta lapunknak Kósa Sándor.