Folytatja szereplését az NKA és a PVSK is

Vasárnap 18.00-kor lép pályára hazai pályán a Nagykőrösi Sólymok ellen a PVSK-Cargate NB I. B-s férfi kosárlabdacsapata, amelynek nagy szüksége lenne egy győzelemre a közvetlen rivális ellen, hogy elmozdulhasson a tabella utolsó helyéről.

A vas­utasok második kerete az idény első felében egy sikert könyvelhetett el a Vasas ellenében, míg a nagykőrösiek kétszer örülhettek. Látszik tehát, hogy nincs nagy különbség a két csapat között, a pillanatnyi forma dönthet. Az első fordulóban sem sokon múlt, hogy a pécsiek ünnepelhessenek a két csapat találkozójának végén, akkor 88–84-re nyertek a Sólymok.

Szintén vasárnap, de 19.00-től lép pályára az NKA Pécs csapata is Győrben. A két csapat első találkozásakor az idényben sokkal jobbnak bizonyultak Ivica Mavrenski tanítványai, akik a bajnokságot is vezetik jelen pillanatban. Akkor 96–69-es kiütés lett a vége, amiből nehezen állt fel a Győri KC, ugyanis a következő két fordulóban is bukott. Jelenleg is csak a tabella 9. pozíciójában tanyáznak, mivel a szezon első felében 6 győzelmet tudtak csak bezsebelni. A Pécsnek kell ez a papírformának tűnő győzelem, mivel egy vereség azt jelentené, hogy a Cegléd és az Újpest is azonos mérleggel állna velük.