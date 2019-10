Újabb magabiztos PMFC-siker, fontos győzelmet aratott a Szentlőrinc

Gólzáporos diadalt aratott a PMFC a Szabadkikötő felett közönsége előtt. Eközben a Szentlőrinc is győzelmet aratott hazai pályán, míg a Kozármisleny döntetlent játszott az élbolyba tartozó Iváncsával.

A PMFC kirobbanó formában kezdte a labdarúgó NB III. Közép-csoportjának küzdelmeit, és továbbra sem lassít. Már hetedik győzelmüket húzták be a kilencedik fordulóban, most az egyébként is nehéz helyzetben lévő Szabadkikötő volt a szenvedő fél.

PMFC–THSE-Szabadkikötő 4–0 (2–0)

Labdarúgó NB III. Közép-csoport, 9. forduló. Pécs, PMFC Stadion. 1000 néző. Vezette: Altorjay. PMFC: Kovács B. – Sági, Gajág, Rácz L., Németh M. – Grabant, Futó, Geiger (Nikics, 59.), Hegedűs – Kónya (Szabó D., 70.), Máté J (Koller, 59.). Vezetőedző: Vas László.

Gólszerzők: Máté (22. – büntetőből), Grabant (25.), Rácz (51.), Szabó D. (77.).

Folytatta remek szériáját a Szentlőrinc is, amellyel továbbra is tartották a két pontos különbséget maguk és a PMFC között. Most a Dabas-Gyónt látták vendégül, és győzték le Németh Kristóf góljával.

– Fontos győzelmet arattunk egy jó Dabas-Gyón ellen. Az első félidőben vezetést szereztünk, de a második játékrészben felhoztuk őket. Még mindig kicsit kapkodó a játékunk, és nem vagyunk elég hatékonyak a kapu előtt. Ezen dolgozunk. Az viszont erőt adhat a továbbiakra, hogy sikerült tartanunk az előnyünket. Nagyon fontos volt, hogy a második helyen maradjunk a tabellán, és ez sikerült – értékelt Gombos Zsolt, a Szentlőrinc trénere.

Szentlőrinc SE–Dabas-Gyón FC 1–0 (1–0)

Szentlőrinc, Szentlőrinc SE Sporttelep. 150 néző. Vezette: Szommer. Szentlőrinc: Hajagos – Czuczi, Havas, Keresztes, Popadics – Hleba, Aszalós (Forró, 67.) – Harsányi, Németh K. (Crnojacki, 75.), Vajda (Gellén, 71.) – Juhász. Vezetőedző: Gombos Zsolt.

Gólszerző: Németh K. (30.).

Fordulatos meccset játszott idegenben a Kozármisleny az Iváncsa csapatával. Az élbolyba tartozó vendéglátók hamar, a 11. percben hátrányba kerültek Madarász öngólja miatt, viszont még az első játékrész hajrájában Somogyi kapujába is betaláltak. A második félidőben Jelena volt eredményes, de Madarász javította hibáját, és beállította a 2–2-es végeredményt.

Iváncsa KSE–HR-RENT Kozármisleny 2–2 (1–1)

Iváncsa, Iváncsa Sportpálya. Vezette: Horváth M. Kozármisleny: Somogyi – Horváth G. (Kónya, a szünetben), Nagy Á., Kocsis, Turi II T. – Füredi (Rácz Á, 70.) – Fenyvesi, Márkvárt, Berdó – Tóth M. (Horváth P., 55.), Jelena. Szakmai vezető: Pókos Csaba.

Gólszerzők: Király B. (42.), Madarász (63.), ill. Madarász (11. – öng), Jelena (61.).

További eredmények: Dabas–KTE 1–0, Dunaharaszti–Bp. Honvéd II. 1–3, Szekszárd–Taksony 0–0, Kelen SC–Rákosmente 1–4, Dunaújváros–Monor 1–0.