Frissek és sikerre éhesek a PVSK-Veolia játékosai

Mindenki friss, kipihente magát, Horti és Demeter már edz, vagyis jó előjelekkel várja a PVSK-Veolia férfi kosárlabdacsapata a Jászberény elleni hazai csatát.

Azt a csapatot fogadja ma (18.00) a PVSK-Veolia a felsőházban, amely ellen az erőviszonyok alapján a legnagyobb esélye van a győzelemre. A Jászberény pont Csirke Ferenc együttese előtt áll a minitabellán, s eddig négy sikerrel számlál többet – mindenki abban bízik, hogy ma estére ez a szám háromra csökken.

Az alapszakaszban egymás ellen lejátszott mérkőzések alapján joggal reménykedik a pécsi oldal. A Lauber Dezső Sportcsarnokban ugyanis fölényesen, 79-55-re nyertek Budimirék, idegenben pedig mindössze egy ponttal, 95-94-re kaptak ki.

– Igen ám, de a hazai meccs nem mérvadó, mert akkor pont nem volt irányítója a Jászberénynek, utána igazolták le Pittset – mondta Csirke Ferenc, a PVSK-Veolia vezetőedzője. – Az is igaz viszont, hogy idegenben úgy kaptunk ki eggyel, hogy nem játszott Csirics, s elhibáztunk tizenhárom büntetőt.

Akár így, akár úgy, a most következő meccset meg akarja nyerni a pécsi csapat, mert örömet szeretne szerezni szurkolóinak. A felsőháznak azzal a céllal indultak neki Pongóék, hogy az erősebb játékoskerettel rendelkező ellenfelekkel szemben próbálnak minél több hazai mérkőzésen győzni. Eddig egy ment le, a Falco elleni, azon nem sikerült.

– Fél másodpercen múlott mindössze. Úgyhogy az egy félig nyertes meccsnek vehető – fogalmazott a pécsi vezetőedző, aki elárulta azt is, mi kell ahhoz, hogy most legyen egy teljesen megnyert meccsük is. – Van a Jászberénynek egy iszonyatosan jó irányítója, akit meg kell állítani, plusz ott van még Pantelics, akinek elsősorban a védekezését kell kijátszanunk. Úgy érzem, a mi védekezésünk lesz majd a kulcs: nem szeretném, ha itthon sok pontot dobna nekünk a vendégcsapat.

Jó hír a PVSK-nál, hogy a sérüléssel bajlódó Horti Bálint és Demeter Attila is a többiekkel edz, játszhatnak. Nem mellesleg mindenki kipihente magát a körmendi derbi óta, frissek a játékosok – és sikerre éhesek.

Csak a Körmend hibátlan még

A felsőházi középszakaszban eddig négy fordulót játszottak le. A PVSK-Veolia legutóbb szabadnapos volt, így három meccsnél tart – sajnos mindhármat elveszítette. Az első körben kikapott Szolnokon, aztán alulmaradt otthon a Falcóval szemben, majd vereséget szenvedett Körmenden is.

Az látszik, hogy a Szolnokot nagyon megfogta a sérült játékosok hiánya: csak a PVSK-t tudta megverni, ám Szombathelyen és Jászberényben kikapott. Az ötösfogat egyetlen hibátlan tagja a Körmend, amely mind a három meccsét behúzta, de jó passzban van a Falco is, amely négyből hármat megnyert.

A felsőház állása: 1. Körmend 23 győzelem/6 vereség, 2. Szolnok 21/8, 3. Falco Szombathely 20/10, 4. Jászberény 18/11, 5. PVSK 14/15.

A középház állása: 1. Kecskemét 15/14, 2. Atomerőmű SE 15/15, 3. Sopron 14/15, 4. DEAC 13/16, 5. ZTE 13/16.