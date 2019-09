Futball-lázban ég Mohács

Az ősz talán legjobban várt párharcra következik szombaton, hiszen az eddig hibátlan Pécsvárad a szintén százszázalékos Mohácsot fogadja az AutóCity Volkswagen Megyei I. osztály 4. fordulójában. Mindkét vezetőedző támadófutballt ígér, ami nagyszerű hír a mérkőzésre kilátogató szurkolóknak.

Szeptember 14., szombat, 16.30

Pécsvárad R-Bus (1.)–Mohács (2.)

Sorban játssza a rangadókat a címvédő Pécsvárad, amely már összecsapott a Villánnyal, a Komlóval és a PEAC-cal is az első három fordulóban. A tabellán azonban egyáltalán nem látszik meg, milyen nehéz sorsolása volt a szezon elején a címvédőnek, hiszen mindhárom mérkőzést gólokkal nyerte meg. A derbik sora azonban nem ér véget, hiszen a szintén kilencpontos Mohácsot fogadják Wittrédiék.

Varga László, a Pécsvárad vezetőedzője: – Nagyon jól erősített a Mohács, kiváló játékosok alkotják a keretet. Ugyan még idén nem láttam őket játszani, de tisztában vagyok azzal, hogy milyen bátran támadnak, s emellett a védekezésük is egyben van. De ettől függetlenül semmi extrával nem készülünk, tesszük a dolgunkat, ahogy eddig is. Két jó formában lévő csapat találkozik egymással, biztos vagyok benne, hogy egy nyíltsisakos, élvezetes találkozó lesz. Szeretnénk a saját játékunkat ráerőltetni ellenfelünkre, inkább ők alkalmazkodjanak hozzánk. Ez nem biztos, hogy 90 percen keresztül működni fog, de mindenképp a 3 pont megszerzése a célunk.

A Mohács is nagyon magabiztosan húzta be eddigi három bajnokiját, a Szentlőrinc II., a Szederkény és a Harkány ellen is háromgólos különbséget alakított ki, ráadásul mindösszesen egyszer zörrent meg Windischmann hálója.

Takács Lajos, a Mohács vezetőedzője: – Múlt héten, a PEAC ellen is bebizonyította a Pécsvárad, hogy nagyon rutinos csapat, és az ellenfél minden hibáját kihasználja. De azt gondolom, hogy nekünk nem kell senkihez sem alkalmazkodnunk. Amellett, hogy tiszteljük a címvédőt, a saját játékunkat kell játszanunk, hiszen szeretnénk kiszolgálni a szurkolóinkat, akik nagy számmal fognak kilátogatni a mérkőzésre. Az eredményeinknek köszönhetően kisebb futball-láz van Mohácson, a legutóbbi hazai meccsünket körülbelül ezren nézték meg a helyszínen. Nagyon nehéz mérkőzés vár ránk, de mindent meg fogunk tenni a címvédő ellen is.

PVSK (3.)–Villány (10.)

A Pécsváradon és a Mohácson kívül már csak a PVSK erősíti a veretlenek táborát. Ugyan a pécsiek kezéből az első fordulóban még kicsúszott a három pontból kettő, de utóbbi két meccsüket egyaránt megnyerték. Különösen értékes az előző körben elért sikerük, amelyet a Siklós ellen arattak idegenben. Kósa Sándor együttesére ismét derbi vár, a felemásan kezdő Villányt fogadja a PEAC-pályán.

Lovászhetény (4.)– Sport36 Komló (9.)

Nagyon elkapta a fonalat a Lovászhetény, amely az első fordulóban még kikapott, de azóta szárnyal. Bíró Ferenc együttese előbb a Siklóst, majd a Villányt is felülmúlta, ráadásul az utóbbit idegenben verte több góllal. Ha a gyengébb formát mutató Komlót is megfricskázzák Kurucsaiék, akkor egy kis szerencsével a tabella harmadik helyére is felléphetnek a fordulót követően. Ehhez persze Tóth Máté tanítványainak is lesz egy-két szava, akik biztosan égnek a bizonyítási vágytól, a múltheti, Boda elleni hazai vereség után.

Szeptember 15., vasárnap, 16.30

Bóly (13.)–Szentlőrinc II. (11.)

A Bóly győzelemmel kezdte a pontvadászatot, azóta viszont megtorpant, az utóbbi két bajnokin kilenc gólt kapott. Gulyás Gergely együttese vasárnap a szintén hárompontos Szentlőrinc II.-t fogadja, amely első idegenbeli pontszerzésére hajt. Ha a két csapat tavalyi egymás elleni mérlegét nézzük, akkor erre minden esélyük megvan a lőrincieknek, hiszen otthon 5-0-ra, vendégségben pedig 3-1-re verték hétvégi riválisukat.

Sellye (5.)–Thermal Spa Siklós (8.)

Még csak három forduló ment le a bajnokságból, de a sellyei csapatnak már mindenből kijutott. Túl vannak az első ikszen, az első vereségen, s az előző körben megszerezték első győzelmüket is. Orlovicsékra nehéz feladat vár a hétvégén, hiszen a Magyar Kupa-főtáblás Siklóst fogadják.

PTE-PEAC (14.)–Boda (7.)

Ki gondolta volna, hogy szeptember középen a PEAC lesz az egyetlen csapat a bajnokságban, amely még nem szerzett pontot. A pécsiek komoly célokkal vágtak neki a szezonnak, a két éve egyed­uralkodó Pécsváradot szerették volna lelökni trónjáról, de már az elején hatalmas lépéshátrányba kerültek. Ráadásul vasárnap sem lesz egyszerű dolguk Makaiéknak, hiszen azt a Bodát fogadják, amely múlt hétvégén a Komló otthonából hozta el a három pontot.

Gyógyfürdő Harkány (12.)–Szederkény (6.)

Retteghetnek a harkányi védők, ha a vendégek csatára, Hideg Mihály azt a góllövőcipőt húzza vissza a lábára, amit az előző fordulóban viselt. A Komlóból nyáron Szederkénybe igazoló támadó mesternégyessel szomorította el a szentlőrincieket, s most is ő lehet Lőrinc Antal együttesének egyik legnagyobb fegyvere a hazaiak védelme ellen.

AutóCity Volkswagen Megyei I. osztály

1. Pécsvárad 3 3 0 0 13–3 9

2. Mohács 3 3 0 0 10–1 9

3. PVSK 3 2 1 0 12–4 7

4. Lovászhetény 3 2 0 1 7–5 6

5. Sellye 3 1 1 1 5–4 4

6. Szederkény 2 1 0 1 4–5 3

7. Boda 3 1 0 2 4–6 3

8. Siklós 3 1 0 2 4–6 3

9. Komló 3 1 0 2 5–8 3

10. Villány 3 1 0 2 5–8 3

11. Szentlőrinc II. 3 1 0 2 4–8 3

12. Harkány 3 1 0 2 2–7 3

13. Bóly 3 1 0 2 4–10 3

14. PEAC 2 0 0 2 1–5 0