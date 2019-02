Gálával kezd a Fordan

Az idei év első felében minden hónapra jut majd a Fordan Táncklub rendezvényeiből. Két gála, egy Fashion Dance és Rock ’n’ Roll Minősítő Verseny, egy Free Dance Style Magyar Kupa, valamint egy dunántúli akrobatikus rock ’n’ roll verseny rendezője lesz a pécsi egyesület – sűrű lesz tehát a program.

A sorozat első állomására február 16-án, most szombaton (16 órától) kerül sor a Lauber Dezső Sportcsarnokban, ekkor tartják meg ugyanis a komoly hagyományokkal rendelkező Félévzáró Gálát, amelynek kettős célja van. Egyrészt a versenyző csoportoknak egy kiváló szezon előtti erőfelmérés, hiszen márciusban már utaznak több kvalifikációs viadalra, amelyek meghatározzák a későbbi országos vagy nemzetközi szereplésüket. Másrészt pedig szerepeltetni tudják azokat a táncosokat, csoportokat, akik még nem versenyeznek ugyan, itt viszont remek bemutatkozási lehetőséget kapnak. Ilyenkor táncolnak első alkalommal például azok a kezdő csoportok is, amelyek tavaly szeptemberben iratkoztak be a Fordan Táncklub valamely kurzusára.

A Félévzáró Gálán népes lesz a mezőny, összesen 305 táncos 41 produkcióját láthatja majd a közönség, a pécsieken kívül pécsváradi, bólyi és szajki csoportok is lesznek. Fellépnek az akrobatikus rock ’n’ roll táncosok minden korosztályban, bemutatkoznak a Fashion Dance csoportok, s emellett látványos show-táncprodukcióval készül a klub elitjének számító úgynevezett referencia csoport is.

Érdekesség, hogy a legfiatalabb és legidősebb szereplők között több mint ötven év a korkülönbség: a legifjabbak a manó tornások lesznek, akik nagyrészt mindössze négy–öt évesek, a Retro Táncműhely férfi táncosa viszont túl van már az ötödik x-en is…

– Ahogy eddig is, úgy ezúttal is számítunk majd a közönség aktivitására, ­szimpáti­a­ ­­szavazásra lesz lehetőség a gála ideje alatt – árulta el lapunknak Papp Viktor, a Fordan Táncklub vezetője. – Estére derül ki, hogy ki a nézők kedvenc csoportja, párosa, vagy táncosa.