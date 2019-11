Gard Balázsnál nem volt technikásabb versenyző

Duplán örülhetett a pécsi rendőrség munkatársa, Gard Balázs a Terrorelhárítási Központ budo- és küzdősport gáláján, hiszen nem, hogy saját súlycsoportjánál magasabb mezőnyben diadalmaskodott, de a legtechnikásabb cselgáncsozónak is választották.

Hatodik alkalommal rendezték meg Terrorelhárítási Központ budo- és küzdősport gáláját, amelyen a TEK-esek mellett katonák, rendőrök, mentősök, tűzoltók és a NAV munkatársai is bemutathatták tudásukat többek között karatéban, dzsúdóban és kick-boxban. A BOK-csarnokban rendezett eseményen a pécsi rendőrség munkatársa, a Pécsi KSE cselgáncsozója, Gard Balázs is képviseltette magát dzsúdóban, még úgy is, hogy saját, 60 kilós súlycsoportja nem indult, így a 66 kilogrammosok mezőnyében kellett versenyeznie. Azonban ez csak még édesebbé tette diadalát, hiszen az aranyérem megszerzéséig meg sem állt. Sőt, a legtechnikásabb versenyzőnek járó elismerést is kiérdemelte közben.

– Erős volt a mezőny, de a felkészülésem jól sikerült, és fejben is ott voltam végig. Úgy mentem oda, hogy mindenképpen döntőt akarok vívni, és erre koncentráltam – mondta Gard Balázs a versenyről. – A tavalyihoz hasonlóan idén is színvonalas volt a gála. Sokan kijöttek, jó élmény volt.

– Jó képességű a Balázs. Körmendre jár a Rendészetire, így viszonylag kevesebbet tudott edzeni, de ha itthon van, mindig jön, és szorgalmasan oda teszi magát. Pár év kimaradt számára a versenyzésből, de ez most nagy lökést adhat neki, hogy harmadik lett a rendőr Eb-n, most aranyérmes a TEK-gálán és a harmad­osztályú magyar bajnokságban. Ha ez kitart, jövőre még magasabb eredményeket is elérhet – mondta versenyzőjéről Romváry Attila, a PKSE edzője, utalva már a hétvégi Siklóson rendezett OB-ra is.

Felnőtt III. osztályú Magyar Bajnokság eredményei:

Mohács: 7. Kovács Panna (70 kg).

PKSE: 1. Gard Balázs (60 kg), 2. Kiskó Gergő (81 kg.), 3. Keller Bettina (63 kg), 5. Kéméndy Tamás (81 kg), 7. Varga Balázs (73 kg).

PVSK: 1. Papp Eszter Dorka (78 kg), 2. Kenyeres Anna (70 kg), Grassy Dóra Hanna (+78 kg), 5. Engel Attila (73 kg).

Serdülő MB eredményei:

Siklós SE: 1. Szász Hanna (57 kg).

PKSE: 7. Nagy Bence (45 kg).

PVSK: 2. Kenderesi Péter (81 kg), 5. Susztek Dominika (36 kg), 7. Varga Levente (73 kg), Csapó-Jakabos Keve (36 kg).

A kép illusztráció.