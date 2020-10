Geiger góljával nyert a PMFC a Gyirmót ellen

Újabb 1-0-s győzelemmel lépett feljebb a PMFC a labdarúgó NB II. tabelláján. Vas László tanítványai most a Gyirmótnál bizonyultak jobbnak, míg a Szentlőrinc Békéscsabán hárommal nyert.

Nem esett azonnal egymásnak a Pécs és a Gyirmót a két csapat bajnokiján. Mindkét alakulat tapogatózott az első percekben, és kereste a réseket a masszív védelmeken. Először a vendégek találtak egy apró lyukat, de Hajdú lövését könnyedén fogta Helesfay, akinek a folytatásban már nem kellett gyakran játékba avatkoznia.

A Pécs ezt követően egyre jobban bele melegedett a találkozóba a hideg ellenére is, és igyekezett meghálálni mind a 2000 kilátogató szurkolónak, hogy buzdítja. Minden apró lehetőséget igyekeztek Adamcsekék lövéssel befejezni, de ennek a szünetig nem volt eredménye.

A fordulás után viszont egy lecsorgó labdát Geiger a jobb alsóba tudott lőni, amivel meg is szerezte a győzelmet csapatának. Ugyanis bármennyire is igyekeztek a felek további találatokat szerezni, Helesfay és Hársfalvi is a helyén volt, amikor szükség volt rá.

PMFC–Gyirmót 1–0 (0–0)

Labdarúgó NB II., 13. forduló. Pécs, PMFC Stadion, 2000 néző. Vezette: Gaál Á. (Bognár L., Király Zs.). PMFC: Helesfay – Króner, Rácz L., Preklet, Katona – Kónya, Tölgyesi (Bartha, 64.), Futó, Hegedűs (Óvári, 64.) – Geiger (Batizi-Pócsi, 79.), Adamcsek (Németh M., 86.) Vezetőedző: Vas László. Gyirmót: Hársfalvi – Major, Hudák, Széles, Szegi – Lázár P. (Somogyi-Bakos, 80.), Vass Á., Hajdú Á. – Szatmári, Simon A. (Mayer, 62.), Heffler (Herjeczki, 62). Vezetőedző: Csertői Aurél.

Gólszerző: Geiger (58.).

További eredmények: Debreceni EAC–Csákvár 1-2, Dorog–Siófok 1-2, Soroksár–Szolnok 2-0, Ajka–Vasas 1-2, Kaposvár–Szeged 1-2, Kazincbarcika–Haladás 0-1.

Ez következik (11. 01.): Szentlőrinc–Csákvár 13.30, Szeged-Grosics Akadémia–PMFC 17.00.