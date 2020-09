Gól nélküli döntetlent játszott Dorogon a Szentlőrinc

Az idegenben még nyeretlen Szentlőrinc a Dorog otthonában vendégeskedett a labdarúgó NB II. 9., hétközi fordulójában. A csapatok nehezen találtak fogást egymáson, igazán nagy gólhelyzet kevés volt a mérkőzésen. A második félidőben azért így is akadt dolga a kapusoknak. A hazai hálóőr, Murits és a lőrinci portát örző Slakta is mutatott be bravúrt az utolsó 20 percben, így a végén mindkét háló érintetlen maradt.

Dorog–Szentlőrinc 0-0

Labdarúgó NB II., 9. forduló. Dorog, Buzánszky Jenő Stadion, 600 néző. Vezette: Rúsz Márton (Punyi,Márkus). Dorog: Mursits – Nyíri, Berkó, Rjasko, Zabari (Beliczky, 56.) – Zuigéber, Lénárt – Tóth B., Mészáros Á. (Kovács M., 67.), Papp M. – Girsik (Vígh, 69.). Vezetőedző: Németh Szabolcs. Szentlőrinc: Slakta – Czuczi, Havas, Keresztes, Furgács – Harsányi, Hleba, Kapronczai (Kondor, 83.), Nagy B. (Vajda, 61.) – Sinkovits (Törőcsik, 61.), Sili. Vezetőedző: Marián Sluka.