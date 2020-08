Góldömpinggel nyitott a megyei élvonal

Négy találkozóval kezdetét vette a megye I. osztály nyitó fordulója, és három meccsen is több mint négy gól született. A legtöbb találatot a Pécsvárad jegyezte.

Komló–Sellye összecsapás nyitotta a 2020/2021-es labdarúgó megye I-et, amelyen végül a hazaiak maradtak alul. A találkozón a vendégek szereztek vezetést. Ekkor még a Bányásznak volt válasza, azonban a fordulás után Szabó, Németh és Jónás találatára már nem.

Sport36-Komló–Sellye 1-4 (1-1)

Labdarúgó megye I., 1. forduló, Komló. Gólszerzők: Bodor (38), ill. Jónás (26., 90), Szabó K. (55.), Németh N. (71.)

A Szentlőrinc fiataljai a Lovászhetényt fogadták, de ezen a találkozón is a vendégek szereztek gyorsan vezetést. Végül egalizált a hazai alakulat, s az eredmény már nem is változott többet.

Szentlőrinc SE II.–Lovászhetényi FC 1-1 (0-1)

Labdarúgó megye I., 1. forduló, Szentlőrinc. Gólszerzők: Gellén (62.), ill. Keczeli (17.).

Közben a Pécsvárad kivégezte a Szederkényt, már az első játékrész végén is 5-0 virított az eredmény jelzőn, s ezt a különbséget további négy találattal növelték a hazaiak.

Pécsvárad SE R-Bus–Szederkényi SE 9-0 (5-0)

Labdarúgó megye I., 1. forduló, Pécsvárad. Gólszerzők: Takács Á. (5.). Krapecz (8.), Kőnig (18., 49.), Koronics (32.), Wittrédi (40.), Tóth A. (54., 56, 78.).

A Mohács a PVSK otthonában kezdett remekül. Egy szöglet után Péter József fejelt gólt a hazaiaknak már az első percben, ami láthatóan rányomta a bélyegét a hazai csapat kedvére. Az első negyedórában minden labda a mohácsiaké volt, s így egy parádés labdalevétel után Schmidt is gólt szerzett. Még az első félidőben is növelhették volna előnyüket a pirosak, de a kapu előtt kissé még pontatlanok voltak, s egy jogos büntető is elmaradt. A fordulás után aztán Izsák góljával szint el is dőlt a találkozó, amikor egy téves bírói ítélet, és egy rosszul elvégzett büntető után a kipattanót Turi már a hálóba fejelte, ezzel kozmetikázva az eredményt. Végül így is meg lett a három gólos különbség, Izsák volt ismét eredményes a 75. percben.

PVSK–Mohácsi TE 1-4 (0-2)

Labdarúgó megye I., 1. forduló, Pécs. Gólszerzők: Turi (60.), ill. Péter J. (1.), Schmidt (25.), Izsák (52., 75.).