Gólokból nem volt hiány

A hétvégén kezdetét vette az AutóCity Téli Nagypályás Műfüves bajnokság. Egyelőre csak a megyei I. és II. osztályú labdarúgócsapatok léptek pályára, de gólokból így sem volt hiány.

Gólgazdag fordulóval rajtolt el az AutóCity Téli Nagypályás Műfüves Bajnokság, amelynek idén is négy város öt pályája ad otthont. A küzdelmek két ligában zajlanak, a megyei I-II. és a megyei III. osztályú együttesek külön bajnokságban szerepelnek, így februárban két győztes is magasba emelheti a vándorkupát.

A magasabb osztályúak csoportmérkőzései indították az idei megmérettetést (a megye III-as csapatok szombaton kezdenek), ebben az évben a megye I-es címvédő Pécsvárad is nevezett. Varga László alakulata már az első meccsén bizonyította, miért is vezeti hibátlanul maga bajnokságát: 16-1-re ütötte ki a megye II-es Diana SE-t. Wittrédi Dávid öt, Tóth Adrián pedig négy góllal járult hozzá a nagyarányú sikerhez. De a PTE-PEAC sem kegyelmezett alacsonyabb osztályú ellenfelének, Papp Zoltán egy 14-0-s győzelemmel mutatkozott be az „egyetemisták” kispadján – az áldozat a Bogád volt. Az előző kiírás bajnoka, a Szederkény is magabiztosan kezdett, hetet vágott a Töttösnek.

Azonban a papírforma eredmények mellett jócskán akadtak meglepetések is, hiszen több megye II-es gárda is elkapta magasabban jegyzett riválisát. Az Ócsárd a PVSK-t (5-4), a Nagykozár a Siklóst (1-0), a Magyarbóly a Sellyét (2-1), a Véménd pedig a Lovászhetényt (6-2) verte meg. Az utóbbi azért is érdekes, mert mind a két csapatot Bíró Ferenc irányítja.

– Valóban érdekes helyzet volt, de az a lényeg, hogy játszottunk egy jó edzőmeccset – árulta el lapunknak Bíró Ferenc. – Amíg az egyik csapat öltözött, addig a másiknak mondtam el a taktikát, majd átsétáltam a másik öltözőbe, a mérkőzés alatt pedig beálltam a két kispad közé. Ha nem tetszett valami szóvá tettem, ha jó dolgot láttam, akkor dicsértem.

A hétvége fordítását a Himesháza produkálta, amely 1-3-ról állt fel, s nyert 5-3-ra a Lánycsók ellen. Ráadásul mind az 5 találatot Cseke Ferenc szerezte.