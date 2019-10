Mesés baranyai hétvége az NB III.-ban: három győzelemmel menetelnek csapataink

Mindhárom baranyai együttes begyűjtötte a három pontot az NB III-as labdarúgó bajnokság 10. fordulójában. A PMFC hazai környezeteben az Iváncsát, míg a Szentlőrinc a Rákosmentét, a Kozármisleny pedig a Taksonyt győzte le idegenben.

Csodálatos futball időben csapott össze a PMFC és az Iváncsa a férfi labdarúgó NB III. 10. fordulójában. A Pécs a kezdés után azonnal rohamozni kezdett, és be is szorította ellenfelét kapuja elé, de előbb a védők semlegesíteni tudtak egy veszélyes támadást, majd percekkel később Hegedűst tüntették el, de a játékvezető nem ítélt tizenegyest. Amint ezt észlelte a támadó, felpattant és középre tette az alászorult labdát, a védők viszont ez alkalommal is résen voltak.

Ezt követően magukra találtak a vendégek, de továbbra sem tudtak mit kezdeni Vas László tanítványainak magas presszingjével, így saját térfelükről továbbra sem jutottak ki. Az Iváncsa így jóformán csak őrizte az eredményt, Prokop is igen lassan végezte el már az első percekben is a kapuskirúgásokat.

A Pécs sorra dolgozta ki a helyzeteket a folytatásban is, míg ellenfelének továbbra is meggyűlt már azzal is a baja, hogy eljusson a hazaiak tizenhatosáig. Első, és egyben a játékrészben egyetlen kapura lövésüket is jó 25 méterről a 35. perc után eresztették el az iváncsaiak, de Kovács hálóját akkor is csak felülről rezegtették meg.

A 41. percben aztán megjött a várva-várt hazai gól. Egy nagy bedobást követően Grabant elé került a labda a büntetőterületen belül, aki kíméletlenül lőtte a játékszert a jobb alsóba.

A második játékrészben az eredmény tudatában kinyílt az Iváncsa, és olykor komoly helyzetet is ki tudott alakítani, de a másik oldalon Hegedűs és Koller is csak centikkel tévesztett. Grabant viszont a 75. percben nem hibázott, szinte az első gólt lemásolva megduplázta csapata előnyét, ezzel pedig be is állította a végeredményt.

PMFC–Iváncsa KSE 2–0 (1–0)

Férfi labdarúgó NB III., Közép-csoport, 10. forduló. Pécs, PMFC Stadion, 1200 néző. Vezette: Szalai L. PMFC: Kovács B. – Sági, Gajág, Rácz L., Németh M. – Grabant, Geiger (Nikics, 68.), Futó, Hegedűs (Bohata, 72.) – Kónya, Koller (Tihanyi, 61.). Vezetőedző: Vas László.

Gólszerző: Grabant (41., 75.).

A Szentlőrinc is jól kezdte a találkozóját a fővárosban. Kétszer is kapufáig jutott a baranyai együttes mielőtt Németh megszerezte volna a vezetést a 34. percben. A második játékrészben tovább növelte előnyét Gombos Zsolt csapata, Tóth volt eredményes. Az utolsó negyedórában még szépítettek a hazaiak, de ez már nem volt elég a pontszerzéshez.

Rákosmente KSK–Szentlőrinc SE 1–2 (0–1)

Budapest, Rákosmente sportpálya. Vezette: Kátai. Szentlőrinc: Hajagos – Czuczi, Havas, Keresztes, Popadics – Hleba(Aszalós, 64.), Tóth A. (Gellén, 74.) – Harsányi, Németh K. (Crnojacki, 71.), Vajda – Juhász. Vezetőedző: Gombos Zsolt.

Gólszerzők: Horváth B. (78.), ill. Németh K. (34.), Tóth (51.).

A Kozármisleny nagyon gyorsan, már az első percben vezetést szerzett Wágner öngóljával. Szinte úgy tűnt, az eredmény már nem is fog változni, amikor Jelena érkezett a hosszabbításban, és eldöntötte a meccset.

Taksony–HR-RENT Kozármisleny 0–2 (0–1)

Dunaharaszti, Dunaharaszti MTK Sporttelep. Vezette: Borbás. Kozármisleny: Somogyi – Horváth G., Nagy Á., Kocsis, Turi II T. – Füredi, Márkvárt (Dalpi, 90.) – Fenyvesi, Turi I. T. Csernik, 73.), Berdó (Rácz Á., a szünetben) – Jelena. Szakmai vezető: Pókos Csaba.

Gólszerzők: Wágner (1. – öngól), Jelena (91.).