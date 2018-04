Gyenge meccsen simán nyert a PEAC

Bár izgalmas csatának indult, egy meglehetősen alacsony színvonalú, kissé unalmas végbe fulladt a PEAC-Pécs–PINKK-Pécsi 424 mérkőzés a női kosárlabdabajnokság helyosztóján. A PEAC simán nyert, így közel került e hetedik hely megszerzéséhez.

Az ember nehezen tud attól elvonatkoztatni egy PEAC–PINKK meccsen, hogy körbenézve a Lauber Dezső Sportcsarnok lelátóján, alig-alig találni embert. Százötven. Ez volt a jóindulatú becslés a nézőszámra, és sajnos valóban, nagy-nagy jóindulat kellett hozzá. Meg azt is nehéz figyelmen kívül hagyni, hogy a csata a bajnokság hetedik helyéért zajlik.

Viszont! Ha az ember ettől a két tényezőtől mégiscsak megpróbált elvonatkoztatni, akkor egyszercsak azon vette magát észre, hogy egy kifejezetten jó mérkőzést játszanak a felek. Mondjuk ehhez azért az is kellett, hogy a PINKK, fizetésükre váró légiósai is játékra jelentkezzenek. Így viszont egy ritmusos, élvezetes meccs kezdett kialakulni már az első negyedben, ahol egyébként kisebb meglepetésre a vendégek vezettek javarészt. Azért csak javarészt, mert az első játékrész végéhez közeledve azért a most már Éles Péter edzette PEAC meg tudta fordítani az állást.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A második negyedben pedig, bár egy Zsilinszky-triplával nyitott a PINKK, mégis a hazaiak kezdtek egyre jobban dominálni. A külső dobások is beestek a PEAC-nál, és bizony Imovbiohot is egyre többször tudták megjátszani a palánkok alatt a társak. Laczka Miklósnak gyors egymásutánban kétszer is időt kellett kérnie, 33-23-nál ugyanis úgy festett, bajban van csapata. Bizonyos értelmezésben bejött a fejmosás, hiszen a következő bő három és fél percben mindössze három pontot tudott szerezni a PEAC, igaz a rózsaszínek mindeközben csupán kettőt.

Mielőtt azonban bárki azt hinnél, hogy a parádés védőmunkáknak volt betudható a pontínség, gyorsan le kell szögezni valamit: nem! Mindent elmond erről a periódusról egy statisztikai adat. A PINKK-nek az első félidőben 30 darab kétpontos kísérlete volt, amelyből nyolcat sikerült értékesíteni. Valljuk be, így azért nehéz. Ziccerek sora maradt ki a második negyed végén mind a két oldalon, és ami az első negyedben még egy jó meccsnek nézett ki, az a nagyszünethez érve már egy izzadságszagú „majdnem jó” dobásokkal tarkított találkozó lett.

Ez pedig nem is változott már. A PEAC-nak bőven belefért, hogy közepes lángon égve, közepes megoldásokkal dolgozza végig a második félidőt, ugyanis ennél többre a PINKK sem volt képes a nagyszünet után. Elég látványos bemutatója volt ez annak, hogy mennyi értelme is van párharcot rendezni a hetedik helyért. Megmondjuk: semennyi. A PEAC végül simán nyert, így szombaton Kozármislenyben le is zárhatja az idei szezont.

PEAC-Pécs–PINKK-Pécsi 424 72-58 (19-16, 17-9, 18-17, 18-16)

Kosárlabda-NB I., nők. A 7. helyért, 1. mérkőzés. Pécs, 150 néző. V.: Farkas G., Goda, Nagy V. PEAC-Pécs: MANDICS 18/9, Szücs R. 4, Rasheed 4, Licskai 11, IMOVBIOH 23. Cs.: Roberson 7/3, Wentzel 5/3, Demeter, Szücs L., Tenyér. Vezetőedző: Éles Péter. PINKK-Pécsi 424: SÁNTA 8, Ruják 3/3, Gémes-Sarok 13/6, Slaughter 6, Cheslek 14. Cs.: Jakovina, Zsilinszky 9/3, Benke, Raus 5/3, Séra. Vezetőedző: Laczka Miklós.

Kipontozódott: Slaughter (38.).