Gyenge szériában a Misleny ellenfele

Új igazolással végleges a baranyaiak idei kerete.

Bár az első és a másodosztályban a Nemzetek Ligája miatt ezen a hétvégén pihenhetnek a csapatok, ennek az NB III. küzdelmeire már nincs hatása. Így pedig a Kozármisleny férfilabdarúgó-csapatának is folytatnia kell a menetelését a Közép-csoportban, ahol az elmúlt hétvégéken felfelé lépkedett. Jelena Richárd tanítványai a Rákosmentéhez utaznak ma, ahol 16.30-kor lépnek pályára.

Az aktuális ellenfél eddig hét pontot gyűjtött, zömét az első három fordulóban a Vácot és a Szekszárdot legyőzve. Jelenleg négy meccse nyeretlenek, a legutóbbi fordulóban viszont már egy gólzáporos mérkőzésen (3-3) a Taksony otthonából pontot loptak, így valószínűleg ezen a hétvégén is mindent megtesznek, hogy hazai pályán megszakítsák rossz szériájuk. Ráadásul szurkolóik előtt még egyetlen pontot sem szereztek idén, így egészen biztos, hogy extra energiákat fognak mozgósítani hétvégén.

A baranyai kék-fehérek az elmúlt két fordulóban győztek, így talán jobb is, hogy most nem kell megszakítaniuk a már megszokott ritmust. Változás viszont így is volt a héten a csapat életében, a 26 éves Nagy Erik tért ugyanis vissza az egyesülethez, aki tavaly az Ajkában szerepelt. A kétszeres NB II.-es ezüst­érmes játékos ismerős lehet a klub szurkolói számára, hiszen több periódusban, többek között 2013 és 2017 között szolgálta az együttest.