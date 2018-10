Gyönyörű időben kiváló eredmény: csodás hétvége

A baranyai versenyzők számára mindig különleges a Mecsek Rallye.

Nagyon készülnek rá, szívják magukat, hazai pályán szeretnének bizonyítani maguknak és a szurkolóiknak is, s ha ez sikerül, akkor nagy az öröm – és lehet ünnepelni néhány rozé fröccsel. A Baumgartner-testvérek, Balázs és Péter számára pontosan így sült el a hétvégi, 52. Aquaprofit Mecsek Rallye. Számítottak is rá, hogy nem szerepelnek majd rosszul, elvégre a felkészülésük jól sikerült, s már Székesfehérváron is megvillantották oroszlánkörmeiket.

– A felkészülésünk majdnem százszázalékos volt, csak egy megfelelő tréningautó hiányzott: a pályabejárás során például kétszer is defektet kaptunk – mesélte a Mitsubishi Evo IX volánjánál ülő Baumgartner Balázs. – Vincze Márton kiválóan felkészített minket, s mi mindent igyekeztünk is betartani. Már Székesfehérváron is érett a jó eredmény, a második helyen voltunk, amikor technikai hiba miatt fel kellett adnunk a versenyt. Ott tehát már benne volt a levegőben, hogy a Mecseken valami jó sül ki az egészből.

Jó is sült ki, hiszen kategóriájukban megcsípték a harmadik helyet. Sőt, előrébb is végezhettek volna – csakhogy a defektek üldözték őket ezen a versenyen. – Az első napot a második helyen zártuk volna, ám az utolsó gyors végére egy lassú defekt miatt leeresztett az egyik gumi, emiatt nem értünk be időben a szervizparkba, amiért húsz másodperces büntetést kaptunk, így visszaestünk az ötödik pozícióba. Bíztunk benne, hogy másnap javítunk, hiszen jól ismertük a pályákat. Fel is tudtunk jönni, de közben az ellenfelek is kiválóan autóztak: óriási csata ment a helyezésekért. Az Orfű–Árpádtető hosszú, huszonnyolc kilométeres gyorson például csak három másodperc volt az öt Evo között… Mindenki nagyon nyomta a gázt.

Természetesen Baumgartnerék is, akiknek mindez a harmadik helyre volt elég. Hazai pálya, gyönyörű idő, jó eredmény – nem voltak szomorúak. – Maximálisan elégedettek voltunk a szervezéssel, s ezúton is köszönjük a tökéletes autót a BerényiRacing Teamnek, valamint a segítséget Vincze Mártonnak és az új szponzorunknak. Nagyon örültünk, mert jó eredménnyel tudtuk zárni az évet – fogalmazott Baumgartner Balázs.