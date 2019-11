Gyors pécsi sikerek születtek a küzdősportgálán

Debütáltak az újjáalakuló BJJ Pécs (brazil dzsúdzsucu) harcosai a szegedi FIGHT NIGHT Küzdősport Gálán, méghozzá kivételesen szép eredményekkel. Rádi Richárd, Krizsán Kristóf és Nagy Endre tanítványai halmozták az érmeket. Három versenyzőjük MMA-ban aratott sikert, míg többen a Global Grapplingben arattak diadalt.

– Az első győzelmünket a 16 éves Szabó Márk szállította egy 27 éves ellenféllel szemben, akit az extra menetben egy gyönyörű giotin fojtással kopogtatott le. Utána Kimpf Péter a második menetben szintén fojtással fejezte be a mérkőzését. Majd este a profi gálán Szabó Balázs pontozással aratott diadalt szegedi ellenfele ellen – mesélt Rádi Richárd vezetőedző a versenyről. – Rögtön, bemutatkozásképpen ennyire jó eredményekre nem számítottunk. Teljesen meg vagyunk elégedve mind a csapattal, mint a rendezéssel.

A gála főmeccsén is érdekelt volt pécsi sportoló. A WKF nemzetközi nehézsúlyú MMA bajnoka, Makai Renátó egy három a három elleni összecsapásban vett részt a Sárközi MMA Team tagjaként a szintén pécsi Stétz Dániellel és Jani „Kápi” Istvánnal az oldalán. Ellenfeleik Varga Tibor profi bokszoló, Borzi Dávid MMA versenyző és a makulátlan mérlegű román, Gorzyca Alexandru volt. Ez a meccsforma egyébként Pécsett debütált Magyarországon. Akkor Makaiék nyertek, akik most is óriási kedvvel vetették bele magukat az összecsapásba, és végül viszonylag rövid, de intenzív csatát követően mindhárom ellenfelüket kiejtették.

A BJJ Pécs eredményei:

MMA győztesek: Kimpf Péter, Szabó Márk, Szabó Balázs.

Global Grappling: Khalid Al Anani 2 ezüst, Krizsán Kristóf 1 arany, 2 ezüst, Gerencsér Regina 1 ezüst, Tóth Tamara 1 bronz, Bencze Szabolcs 1 arany, 1 ezüst, Iván Mirko 1 arany, Szeifer Ákos 4. helyezett.

A kép illusztráció.