Győzelemmel debütált Pécsen Dragan Alekszics

Hazai pályán is győzelemmel debütált Dragan Alekszics a PVSK-Veolia NB I-es férfikosárlabda-csapatának padján. Második meccsén a Kecskemétet múlta felül a pécsi alakulattal.

Puskaporos hangulatban kezdődött a PVSK és a KTE összecsapása, bár nem a két csapat, hanem a pécsi szurkolók és együttes között volt érezhető a feszültség. Már a játékosok pályára vonulásakor is hátat fordítottak a pályának az ultrák, majd ahogyan ígérték is, a leváltott Csirke Ferenc nevét skandálták, miközben felállították az egész csarnokot, valamint egy „Veled vagyunk Feri!” molinót is kifeszítettek. A tüntetéshez csatlakoztak a kecskemétiek is, így igazi hangorkánnal kezdődhetett a találkozó, ami gyorsan alább is hagyott, hiszen a PVSK B-közép távozott a találkozóról az első félidőre. Így hiába kezdte Diggs egy duplával, majd egy látványos blokkal a találkozót, szinte végig a KTE harci indulója zengett a Lauber Dezső Sportcsarnokban. Csak egy másodpercre tudta őket elhallgattatni Chris Smith egy óriási zsákolással.

Már az első negyedben érződött a csapaton a harcosság, amit egy nappal korábbi beszélgetésünk alkalmával annyira hangsúlyozott Dragan Alekszics. Azonban a fizikális kosárlabdának nem igazán akartak teret engedni a játékvezetők, így gyorsan gyűltek a faltok is mindkét oldalon. A szünetig 15–15-öt gyűjtöttek a csapatok, aminek zömét a Panthersből a Horti–Sulovics–Diggs hármas kapta. A második etapban viszont jól játszott a PVSK, elmúlt a korai hatalmas akarásból adódó görcsösség, és elkezdtek behullani a dobások, miközben a védelem is rendeződött. Így pedig két számjegyűre is nőtt a különbség a két alakulat között. A szünetre is 40-33-mal mentek a felek.

A fordulást követően nem változott a játék képe. Kezdett kijönni, hogy a Kecskemét padja Deraszimovcsi és Djurdjevics nélkül rövid lesz ahhoz, hogy végig tartsa a tempót a Péccsel. Ráadásul a PVSK jól bírta az ellenfél rajongói által egyre növelt nyomást, amit a pécsi ultrák némasága miatt semmi nem oldott fel. A záró tíz percre viszont már akkor volt a különbség a két csapat között (64–46), hogy a nézőtér másik fele is elkezdett csöndbe burkolózni, a harci dob viszont végig űzte a vendégeket. Ez azonban már semmin nem változtatott, így nagyarányú 84–62 győzelmet aratott a Pécs, és visszavágott a 24 nappal korábbi utolsó másodperces vereségért. Az utolsó percben pedig állva, vastapssal köszönték meg a hazai szurkolók Budimirék teljesítményét, majd a B-közép ismét rákezdett Csirke Ferenc éltetésére.

PVSK-Veolia–KTE 84-62 (16-17, 24-16, 24-13, 20-16)

Férfi kosárlabda NB I., 15. forduló. Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok, 2200 néző. Vezette: Benczur, Franyó, Balogh Gy. Pécs: Ruják 3, Smith 12, DIGGS 9, Budimir 12/3, Horti 7. Csere: PONGÓ 14/12, CSIRICS 11/6, Sulovics 10, Antóni 3/3, Bíró 3/3, Dragasevics. Vezetőedző: Dragan Alekszics. KTE: Molnár, Wittman 10/6, THOMAS JR. 15/3, Kucsera, KARAHODZSICS 18. Csere: Vukcsevics 4, Révész, Hegedűs 9/6, Lewis 6/6, Plézer. Vezetőedző: Forray Gábor.