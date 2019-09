Győzelemmel mutatkoztak be a felnőtt mezőnyben

Győzelemmel mutatkozott be felnőtt mezőnyben a Nemzeti Kosárlabda Akadémia Pécs, amely a férfi NB I. B Zöld-csoportjának nyitómeccsén múlta felül 96-69 arányban a Győri KC-t.

Az Ivica Mavrenski vezette pécsi fiatalok repülőrajtot vettek, hamar 10 pont fölé tornázták előnyüket (21-10), de a vendégek a nagyszünetre felzárkóztak (49-45), s úgy tűnt, hogy szorossá tehetik a mérkőzést. A baranyaiak azonban az utolsó két negyedben ismét ráléptek a gázra, s komoly különbséggel nyerték meg első felnőtt bajnoki mérkőzésüket.

– A második negyedben támadásban sajnos több rossz döntést is hoztunk, de összességében elégedett vagyok a látottakkal. Megbeszéltük, hogy semlegesítjük a vendégek jó dobóit, nagyon örülök annak, hogy ez sikerült, továbbá annak is, hogy nem szedtek sok támadó lepattanót, ennek köszönhetően tudtunk gyorsan indulni és könnyű pontokat is szerezhettünk – értékelte a látottakat Ivica Mavrenski, az NKA Pécs vezetőedzője.



NKA Pécs–Győri KC 96-69 (27-18, 22-27, 24-13, 23-11)



Férfi kosárlabda NB I. B, Zöld-csoport. Pécs, Nemzeti Kosárlabda Akadémia, 350 néző. NKA Pécs: Vukas 19/3, Fülöp 11/3, Benke 8/6, Meleg 15/3, Dobrijevic 18/3. Csere: Scherer 12/6, Fekete 7/3, Mezei, Váits 3/3, Rosic 3/3. Vezetőedző: Ivica Mavrenski.