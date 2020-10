Győzelemmel rajtolt a PVSK-Veolia

A hét hónap alatt felrakódott rozsdát nem sikerült leráznia még magáról a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapatának, de így is kiharcolta a győzelmet a Kaposvár ellen első szezonbeli NB I.-es meccsén.

Nem rettentették el a találkozó megtekintésétől sem a pécsi, sem a kaposvári rajongókat a szigorú egészségügyi szabályok, hogy a helyszínen szurkoljanak a rangadón csapataiknak. S ha már ott voltak, a maszkoknak sem engedték, hogy elnyomja a hangjukat. A lelátókról már a találkozó előtt is óriási energiák érkeztek a játékosok felé, de borzasztóan furcsa volt még újságíróként is, hogy nem vették körbe a játékteret is a rajongók. Így pedig a B-középre még nagyobb felelősség hárult, hogy ezt a plusz pár métert áthidalja. A megszokott katlan hangulatot viszont nem sikerült elérniük megcsappant létszámuk miatt. A hangorkán erre a meccsre viharos széllökésekre szelídült.

A PVSK-ban az első pillanattól meg volt az akarat, hogy válaszoljon tábora buzdítására, de a meccshiány és a hatalmas akarat kissé görcsössé tette az alakulatot. A Kaposvár mindenben gyorsabb volt, és a mérkőzés rutinnak köszönhetően pontosabb is. Ez az eredményben csak azért nem mutatkozott meg jobban, mert a pécsi csapat védekezésben állta a sarat. Eközben pedig Dragan Alekszics a pályára küldte a még csak 15 éves Hőgye Patrikot is, aki nagyon bátran mutatkozott be.

A második negyed elején viszont már kijött az is a Pécsen, hogy abszolút nincsenek még összeszokva a kosárlabdázók. Ez pedig a hazai táborból hatalmas elégedetlenséget váltott ki, aminek hangot is adott. Nem tartott túl soká a türelem a rengeteget fiatalodott, és edzőmeccset sem játszó csapattal szemben. Jellemző pillanata volt a meccs ezen szakaszának, amikor Demeter és Krivacsevics összeugrott a palánk alatt, s így nem lett meg a támadó lepattanó. A dudaszókor kiharcolt három büntetőjével viszont Funderburk ismét látóhatáron belülre hozta a riválist.

A fordulást követően már lendületesebbé vált a Pécs támadójátéka is, Dragasevics kiváló dobásai és Lewis zsákolásai felrázták az alakulatot, és a szurkolókat is gyorsan ismét a csapat mögé állították. A remek negyeddel pedig sikerült fordítaniuk a fiúknak. A 10 pont környéki vezetést pedig az utolsó dudaszóig ki sem engedte a kezéből

PVSK-Veolia–Kaposvár 80-75 (15-22, 20-19, 21-6, 24-28)

Férfi kosárlabda NB I., 8. forduló. Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok, 700 néző. PVSK: LEWIS II. 16/6, RUJÁK 7/3, Demeter 5/3, Meleg 9/3, BRKICS 16. Csere: FUNDERBURK JR. 11, Budimir 6, Hőgye, Dragasevics 5/3, Krivacsevics 5/3. Vezetőedző: Dragan Alekszics. Kaposvár: CURRY 14/6, Krnjajszki 1, Rivers 11/3, HENDLEIN 6, JUKICS 16. Csere: Révész 8, MILISAVLJEVICS 19/9, Hock. Vezetőedző: Fekete Ádám.

Dragan Alekszics: – Nagyon boldogok vagyunk, hogy ez után a nehéz időszak után nyertünk. Számítottunk rá, hogy nehéz meccs lesz. Az első félidőben még kicsit megilletődöttek voltunk, de a fordulás után megnyugodtunk, és teljesen megváltozott a játékképe. Köszönjük a szurkolóknak a támogatást!

A PVSK következő, hétvégi találkozója veszélybe kerülhet, mivel a Falcónál egy koronavírusos játékost találtak a szombati vizsgálatok során, ezért a teljes keret karanténba került. A Szombathely két új tesztet végeztet el a héten, ha azok negatívak a csapat zöménél, elképzelhető, hogy lejátsszák a meccset.