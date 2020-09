Győzelemmel rajtolt a Sport36-Komló

Bár az első félidőben még végig tartotta magát az Eger férfikézilabda-csapata, a fordulás után átgázolt rajta a Komló az NB I. nyitófordulójában.

Egy rövid ünnepséggel nyitotta meg idei bajnoki szezonját a Sport36-Komló. Első találkozója előtt a nyáron visszavonult Katzirz Dávid kivételes pályafutása előtt adózott a közönséggel karöltve. Ezt követően a meccset abszolút egyenlő felekként kezdte a Komló és az Eger csapata. Bármivel próbálkozott az egyik alakulat, arra volt válasza a másik gárdának, és fordítva. A nagy adok-kapok hatására természetesen a feszültség is egyre nőtt mind a pályán, mind azon kívül, de a hazai szurkolók harci indulóit hallva egy pillanatra sem hátráltak meg Vaskóék. Végül így 13-13-as döntetlen mellett indultak pihenni a csapatok.

A szünetben bármit is mondott Kilvinger Bálint tanítványainak, beválni látszott a második játékrész első pillanataiban is. Granics befalazta a kaput, míg a másik oldalon úgy tűnt nem tudnak hibázni Takácsék. Percek alatt 18-13 állt a kijelzőn, de ekkor magára talált az Eger, és elkezdte visszatornázni magát. Zobec és Jerkovics keze viszont újra és újra elsült, így nem volt visszaút az ellenfélnek. A vendégek sorsa nagyjából negyed órával a meccs vége előtt megpecsételődött, amikor Granics a saját kapujából talált be a védtelen egri hálóba. Onnantól semmi nem állhatott a komlói henger útjába, a bányászok gála előadást tartottak lelkes közönségüknek.

Sport36-Komló–Eger 32-27 (13-13)

Férfi kézilabda NB I., 1. forduló. Komló, 490 néző. Vezette: Bócz, Wiedemann. Komló: GRANICS 1 – Vaskó 4, ZOBEC 10/1, BALÁZS S., JERKOVICS 6, Grünfelder 1, Csomor 1. Csere: Djurdjevics (kapus), TAKÁCS B. 5/2, Szkokán, Sunajko 3, Jóga, Oláh T. 1, Kovácsevics, Hoffmann, Metcz. Vezetőedző: Kilvinger Bálint. Eger: Balogh T. – LEZÁK 4/3, Szuharev 5, MACHAC 7, Tóth R. 3, Schmid 2, Holdosi 2. Csere: Moscoso (kapus), Kovács M. 2, Rédei, Tóvizi 1, Mándy, Száva 1. Vezetőedző: Tóth Edmond.

Kiállítások: 6, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 3/3, ill. 3/3.

Kiemelt képünk archív fotó.