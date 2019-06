Győzni kell, aztán ünnepelni!

Azt mondta, majd az elődöntőre visszatér. Sokan mosolyogtak akkor, mondván, ugyan, milyen elődöntőre?! Nem sokan hittek abban ugyanis, hogy a Pécsi VSK-Veolia férfi-kosárlabdacsapata érintett lesz egy ilyen párharcban – márpedig érintett volt. S bár végül kikapott a Körmendtől, emlékezetes volt az ötmeccses csata, amelyen immár Antóni Csanád is részt vett.

– Nem volt könnyű kivárni a visszatérést. Főleg az áprilisi műtét utáni első két hét volt nehéz, amikor nem lehetett semmit csinálni – mesélte lapunknak Antóni Csanád, akit köldöksérvvel műtöttek. – Ezt követően már lejárogattam a középszakasz mérkőzéseire, ami nagyon jólesett. Aztán a csapat bekerült az elődöntőbe, én pedig nagyon jókedvűen tértem vissza.

A Körmend elleni meccseken aztán nem is maradt láthatatlan, felvállalta a dobásokat, a párharcokat, s hozzátette a magáét a sikerekhez. Úgy akart visszajönni, ahogy abbahagyta, árulta el, s nagyon örült neki, hogy viszonylag jól is ment a játék – persze az erőnlétén látszott a hosszú kihagyás. A döntőbe végül nem került be a PVSK-Veolia, de a bronzcsata azért összejött, amelyben az idegenbeli győzelemnek (elég hihetetlen volt a 106-68-as siker a Tisza-parton) köszönhetően 1-0-ra vezet. A pécsi csapat többsége már jelezte, nem szeretne visszamenni még egyszer Szolnokra, ami azt jelenti, hogy szerdán nyerni akarnak Budimirék, amivel befejeződne az idény – pedig Antóni talán nem bánna még néhány meccset…

– Persze, jó lenne minél többet játszani, de egy meccs már nem oszt, nem szoroz, majd a nyáron felkészülök rendesen a következő szezonra. Úgyhogy én is amondó vagyok, zárjuk csak le most szerdán a párharcot: nyerjünk és ünnepeljünk! – fogalmazott Antóni.

A szerdai mérkőzés a megszokott időpontban, 18 órakor kezdődik a Lauber Dezső Sportcsarnokban. Gyanítjuk, telt ház lesz – szép zárása lehet ez ennek a gyönyörű idénynek!