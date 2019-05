Győznie kellene már a mislenyi csapatnak

Hazai pályán bebiztosíthatja a bent maradást a Kozármisleny FC NB III.-as labdarúgócsapata, s ha győz, akár felfelé is tekintgethet a tabellán. A PMFC a Kecskemét, a Szentlőrinc pedig a Taksony vendége lesz.

Hazai pályán játszik vasárnap a Kozármisleny FC, s olyan csapatot fogad, amely az utóbbi öt fordulóban kevesebb pontot gyűjtött nála: a Bp. Honvéd II. egyetlen pontot csippentett össze, míg Németh Zsolt együttese kettőig jutott. Nincs mellébeszélés, azt a kettőt ötre kell növelni, mert nagyon fontos lenne lezárni a bent maradás kérdését. Három fordulóval a bajnokság vége előtt Wittrédiék a tizenkettedik helyen állnak 32 ponttal, s a legjobb kieső, a Paks II. 24-gyel a tizennegyedik. Mindez azt jelenti, hogy ha most nyer a Kozármisleny, biztosan megkapaszkodik az NB III.-ban. Nem mellesleg azért felfelé is lehet még tekintgetni, a középmezőny ugyanis nagyon szoros, egy–két győzelemmel több pozíciót is előre lehet lépni – jellemző, hogy az ötödik helyezett Dabas csak hat pontra van.

Az utóbbi mérkőzéseken mutatott teljesítményének köszönhetően a PMFC az egyik legjobb formában lévő csapat, nem csoda, hogy felkapaszkodott a hetedik helyre. A piros-feketék az előző fordulóban sajnos nem tudták legyőzni hazai pályán a Paksot, ám már bizonyították, hogy idegenben sem ijednek meg a saját árnyékuktól, így a rájuk váró kecskeméti kirándulástól sincs félnivalójuk.

– Jó hír, hogy kiegészülünk sérülésből visszatérő játékosokkal – mondta Vas László, a PMFC vezetőedzője. – Jó formában vagyunk, játékban és eredményességben is előreléptünk, de még van hova fejlődnünk.

A Szentlőrinc az előző körben közel állt ahhoz, hogy legyőzze a Szeged-Grosics Akadémiát, s faragjon az éllovassal szembeni hátrányából, de végül döntetlenre végződött a meccs. Most vasárnap a középmezőnyhöz tartozó Taksony vendége lesz Turi Zsolt együttese. A leendő házigazdák nincsenek jó passzban, legutóbbi három meccsüket elbukták, ezért most biztosan nagyon fognak igyekezni. De Hampukéknak is csipkedniük kell magukat, elvégre a bajnoki cím még nem úszott el, s a második helyért is harcolni kell.

Egy iváncsai bravúr sokat segítene

Nagyon jól jönne a Szentlőrincnek, ha az Iváncsa meglepetést tudna szerezni az éllovas Szeged-Grosics Akadémia otthonában – van is rá esély. Turi Zsolt együttesének az is sokat segítene, ha a negyedik helyezett Dunaújváros hazai pályán legyőzné a harmadik helyen álló SZEOL-t.

A 28. forduló programja a következő: Kecskemét–PMFC, Kozármisleny FC–Budapest Honvéd-MFA II., Taksony–Szentlőrinc, Dunaújváros–SZEOL, Szeged-Grosics Akadémia–Iváncsa, Dabas–Rákosmente, Paks II.–Szekszárdi UFC, Hódmezővásárhely–Makó.

NB III. Közép csoport

1. Szeged-Grosics 27 18 5 4 45–15 59

2. Szentlőrinc 27 16 6 5 43–18 54

3. SZEOL 27 16 6 5 38–15 54

4. Dunaújváros 27 12 9 6 31–18 45

5. Dabas 27 10 8 9 33–32 38

6. Bp. Honvéd II. 27 10 7 10 31–36 37

7. PMFC 27 9 10 8 29–28 37

8. Iváncsa 27 9 9 9 41-37 36

9. Rákosmente 27 9 8 10 28–32 35

10. Taksony 27 10 4 13 30–38 34

11. Kecskemét 27 8 10 9 32–33 34

12. Kozármisleny 27 7 11 9 28–28 32

13. Szekszárd 27 7 8 12 17–28 29

14. Paks II. 27 5 9 13 24–40 24

15. Makó 27 5 5 17 24–48 20

16. Hódmezőv. 27 5 5 17 19–49 20