Gyűjtötték az érmeket

Szép eredményeket értek el a PSN Zrt. növendékei a Debrecenben rendezett gyorskorcsolya diákolimpián, ahol többük is dobogós helyen végzett. A pécsi sportolók rövid- és hosszútávon is indultak.

Az alakulattal tartott Burján Csaba olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó is, aki technikai tanácsokkal látta el a fiatalabbakat, és lelkesítette őket a futamok alatt.

A gyerekek az alacsony létszám miatt nem tudtak indulni a váltó versenyszámban, ezért a szabadidejüket kihasználva, a versenypálya melletti fedett jégcsarnokban az olimpikonnal egy közös korcsolyázáson vehettek részt.

Bogár Olivér rövid- és hosszútávon is a dobogó alsó fokára állhatott fel korcsoportjában, míg Katona Lilla előbbiben ért el hasonló bravúrt, míg utóbbin éppen csak lemaradt az éremről. Katona Kinga mindkét távon az 5. helyen futott be, míg Kollár Emma hosszútávon ért el hasonló eredményt. Ezzel is öregbítve iskolájuk hírnevét.

Pécsi eredmények

6. korcsoport: Bogár Olivér – Rövidtáv 3. hely, Hosszútáv 3. hely (PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Babits Mihály Gimnáziuma), Katona Lilla – Rövidtáv 3.hely, Hosszútáv 4.hely (PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Babits Mihály Gimnáziuma).

5. korcsoport: Katona Kinga – Rövidtáv 5. hely, Hosszútáv 5. hely (Szent Mór Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Szakközépiskola).

4. korcsoport: Kollár Emma – Hosszútáv 5. hely (Miroslav Krleza Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium).