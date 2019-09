Gyümölcsöző a kapcsolat a pécsváradi bajnokcsapattal

Az elmúlt néhány évben egy ütőképes NB II.-es futsalcsapat verbuválódott össze Pécsett, s az utánpótlás is folyamatosan fejlődik. A PTE-PEAC R-Bus az előző idényt a másodosztály ezüst­érmeseként zárta, s idén már élvonalat célozza meg. Hári József szakosztályvezető minden követ megmozgat, hogy ez összejöjjön.

– Kinek a fejéből pattant ki, hogy a pécsi egyetem berkein belül egy NB-s futsalcsapat alakuljon?

– Volt egy sportirodai munkatársam Pap Csaba személyében, s ő ültette bele a bogarat a fülembe, hogy több pesti egyetemhez hasonlóan, nekünk is legyen egy olyan futsalcsapatunk, amely országos bajnokságban indul – mondta lapunknak Hári József, a PTE Sportiroda vezetője és a PTE-PEAC futsal szakosztályának vezetője. – Mivel akkor még nem volt NB III., így a 2015–16-os szezont az NB II. Közép-csoportjába kezdtük meg, amelyet egyből az első évben meg is nyertünk. Az osztályozót végül elbuktuk a Fradi ellen, de úgy gondolom, akkor még nem voltunk érettek az első osztályra.

– Az élvonalban, de már a másodosztályban is kötelező utánpótláscsapatok indítani. Mennyire nehéz összeszedni a fiatalokat?

– Egy egyetemi csapatnak ez egyáltalán nem könnyű feladat, de folyamatosan építkezünk alulról is. Van már egy U13-as, egy U15-ös és egy U18-as korosztályunk, valamint egy elkészítőcsoportunk 9–11 éves gyerekekkel. És egyre inkább látom azt, hogy a jövő évtől kell egy felnőtt NB III.-as csapatot is indítanunk.

– A felnőttkeret magját a megyei I. osztályú Pécsvárad játékosai alkotják, ráadásul apa és fia irányítja a két csapatot, Varga László és Varga Balázs személyében. Utánpótlásszinten is ilyen szoros a kapcsolat?

– Ezt a helyzetet megörököltük, hiszen akik elkezdtek nálunk futsalozni, azok furcsa­mód egy időszakban kerültek a pécsváradi nagypályás együtteséhez is. Az elmúlt két-három évben pedig tovább erősödött ez a kapcsolat, például megpróbálnak olyan játékosokat igazolni, akik a futsalt is vállalni tudják, emellett a névadó szponzorunk is pécsváradi. Ez egy nagyon gyümölcsöző együttműködés, de utánpótlásban még nincs ez meg.

– Az előző szezont egy óriási hajrával ezüstérmesként zárták, nyáron pedig tovább erősödött a keret. Irány az első osztály?

– Minden sportembernek van egy álma, egy célja. Tavaly közel voltunk, de sajnos nagyon elszúrtuk az alapszakaszt. Idén jobban oda kell figyelni, és ha jól alakulnak dolgok, akkor januártól úgy kell építkeznünk, hogy ősztől NB I.!