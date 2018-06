Ha más nem is, de az biztos, hogy a PMFC elindul az NB III.-ban

Csütörtökön sajnos kiderült, hogy nagyon rossz helyzetben van a PMFC labdarúgócsapata: miután gyakorlatilag egy árva peták sincs a működtetésre, mindenkit szélnek eresztettek, mondván, aki tud, találjon magának másik klubot.

Persze jócskán maradtak még nyitott kérdések a délután kiadott közlemény után is, ezért lapunk megszólaltatta Vári Attilát, a PSN Zrt. vezérigazgatóját. A sportvezetőtől első körben az iránt érdeklődtünk, hogy ebben a helyzetben a PMFC el tud-e indulni a harmadik vonalban – sokan ugyanis már a megyebajnokságba vizionálták a csapatot.

– Az nem kérdés, hogy a PMFC elindul-e az NB III.-as bajnokságban – válaszolta Vári Attila. – Egyelőre azt nem tudjuk, hogy a feljutásra hajthat-e a csapat, vagy be kell érnünk szerényebb célokkal. Meglátjuk, hogy a következő időszakban mennyi támogató áll a piros-feketék mellé, ettől függően lehet majd meghatározni az elvárásokat.

A sportvezető hozzátette, a közeljövőben pontos képet akarnak kapni arról, hogy milyen szponzorok, s milyen összeggel támogatják majd a PMFC-t. Amint összeáll a költségvetés, elkezdhetnek igazolni a következő szezonra.

Vári Attilától azt is megkérdeztük, mi lesz a vezetőedzővel, Márton Gáborral, akit még érvényes szerződés köt a klubhoz. Elmondta, a szakvezetővel is közölték a helyzetet, s ő időt kért arra, hogy eldöntse, ebben az új felállásban is vállalja-e a munkát.

Ami jó hír tehát: a PMFC indulni fog az NB III.-ban. Más kérdés, hogy szinte biztos, ebben nem lesz sok köszönet. Június végét írunk ugyanis, s jelen pillanatban, vagyis mindössze öt héttel a bajnoki rajt előtt nincs csapat, nincs keret, nincs szakmai stáb. Két-három héten belül várhatóan nem is lesz, így pedig gyakorlatilag lehetetlen összerakni egy épkézláb együttest – legrosszabb esetben kiáll az U19 néhány játékossal megerősítve. Nem sokra lesz elég.