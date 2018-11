Ha nehezen is, de nyert a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapata

Bár az előjelek alapján úgy nézett ki, hogy a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapata hazai pályán simán verheti majd a Szeged gárdáját, végül alaposan meg kellett izzadnia a sikerért Csirke Ferenc együttesének.

A PVSK az első negyedet kifejezetten rosszul kezdte, aztán a második tíz percben már azt hihettük, hogy szépen lassan helyreáll a világ rendje. Kilencpontos előnyt harcolt ki a nagyszünetig a Pécs, így bizakodó hangulatban várhattuk a második félidőt. Az azonban csak nem akart úgy alakulni, ahogy elképzeltük. Recsegett, ropogott a hazai gépezet, és gyakorlatilag az utolsó két percig csupán két-három pont volt Budimirék előnye. A legvégét azonban nagyon higgadt, okos játékkal hozta a PVSK, így végül ha nem is tükörsima, de fontos győzelmet zsebelt be. Már a hatodikat a szezonban, így továbbra is vezetik a tabellát Csiricsék.

PVSK-Veolia–Szeged 85-76 (21-20, 25-17, 22-24, 17-15)

Legjobb dobók: Budimir 25/3, Kesar 17/9, ill. Davis 15/6, Green 17/12.