Ha playoffba jutnak, bárkinek nekiesnek

Az őszi szezon során a fél csapatot ledöntötte a lábáról a koronavírus, Wen­tzel Nóra pedig sérülés miatt nem volt sokáig bevethető. Ehhez képest, tartalékosan is hozta a fontos meccseit a PEAC, így továbbra is harcban van a rájátszásért.

– Hogy kihoztuk-e a maximumot az eddigiekből? Egyrészről igen, másrészről maradt bennem egy kis hiányérzet – mondta lapunknak Csirke Ferenc, a PEAC-Pécs vezetőedzője. – Minket a vírus nagyon komolyan érintett, majd amikor visszatérhettek a hiányzók, tizennyolc nap alatt hat meccset kellett játszanunk. Edzeni nem volt időnk, így abszolút nem tudtunk még csapatot alkotni. Akik pedig végigjátszották a decembert, teljesen ki voltak facsarva. Most erre az utolsó öt mérkőzésre össze kell szednünk magunkat, és akkor összejöhet a rájátszás.

A PEAC utolsó öt alapszakaszmeccsét a Szekszárd, a BEAC, a PINKK, a Csata és a Vasas ellen játssza, s ebből csak a tolnaiakat fogadja hazai pályán, a másik négy ellenféllel idegenben kell megküzdeni.

– Nagyon érdekes ez a szezon, hiszen tavaly kilenc győzelemmel hetedik lett a PEAC az alapszakaszban, most pedig akár tíz győzelemmel is le lehet maradni a rájátszásról – fogalmazott a tréner. – De természetesen be szeretnénk jutni a playoffba, s ha már ott vagyunk, bárkinek nekiesünk. Nyilván a Sopron, a Szekszárd, a Győr és a Diósgyőr kerete erősebb a miénknél, de a többi csapattal egy szinten vagyunk, így az ötödik helyért versenyben lehetünk.

Az már biztos, hogy a pécsiek ott lesznek a Magyar Kupa nyolcas döntőjében, amelyet a tervek szerint február végén rendeznek meg a fővárosban. A vírus miatti halasztások következtében még nem végleges a mezőny, mivel a bajnokság első köréből még nem pótolták be az összes mérkőzést, és a 11. forduló utáni tabella első nyolc helyezettje jut be a fináléba.

– Nekünk szerencsére a nyolc győzelmünkből hat az első körben volt, így mi megyünk a kupadöntőre. Kíváncsian várom a sorsolást. Ott nincs kiemelés, így a jó sorsolással akár egy bronzmeccset is lehet nyerni – zárta gondolatait a vezetőedző.