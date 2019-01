Hadd vezessenek csak, a végén úgyis előzünk

A pécsi Burján Csabával a soraiban szerzett aranyérmet a magyar férfi gyorskorcsolya váltó a rövid pályás Eb-n. A PSN Zrt. sportolója örül a sikernek, de már a következő versenyre készül.

– A tavalyi olimpiai bajnoki cím után már a Eb-arany is zsebben. Volt ünneplés?

– Természetesen nagyon örülünk az Eb-elsőségnek, ám pihenésre és ünneplésre nem nagyon volt időnk, szinte azonnal edzésbe álltunk – mondta lapunknak az olimpiai- és Európa-bajnok Burján Csaba. – Nemsokára megyünk két világkupára, március közepén pedig kezdődik a vb.

– Gondolom ott sem lehet más a cél, mint a dobogó teteje.

– Azért még fel kell mernünk az esélyeinket. Meglátjuk, hogy ellenfeleink mennyire tudtak erősödni. Nyilván a világbajnokságon is a dobogóra pályázunk, és ha reális esélyt látunk az első helyre, akkor természetesen megcélozzuk.

– A Eb-n a hollandok pár körrel a vége előtt még vezettek. Ekkor is bíztak az első helyben?

– Ez is a taktikánk része volt. A hollandoktól hiányzott a leggyorsabb versenyző, aki egyben a befejező ember a váltóban. A Liu-testvérek pedig aznap két másik futamon is indultak egyéniben, így be kellett osztaniuk a maradék energiájukat. Az edzőnőnk üvöltözte is a futam alatt, hogy hadd vezessenek, a végén úgyis előzünk.

– Ez volt minden idők legjobb magyar Eb-szereplése. Minek köszönhető, hogy ekkorát fejlődött itthon ez a sportág?

– Egyrészt köszönhető annak, hogy Zhang Jing személyében kiváló szakember vezeti a válogatottat, másrészt több támogatást is kapunk, és a csapategység is nagyon erős. Továbbá ez a kiugró Eb annak is betudható, hogy az olimpia után edzésben maradtunk.

– Egyéniben mik a célok?

– Bármilyen eredményeink vannak a váltóval, ebben a sportban mindenki jobb akar lenni a másiknál. Két évvel ezelőtt sikerült már világkupán ezüstöt szereznem, nagyon remélem, hogy tovább tudom gyűjtögetni az érmeket.

A pécsi Knoch Márta is érmet szerzett

Nemcsak a Burján Csaba, Krueger Cole, Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor összeállítású férfi váltónk szerepelt jól múlt hétvégén, a hollandiai Dordrechtben rendezett rövid pályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon. A magyar küldöttség összesen négy-négy arany- és ezüstéremmel, valamint egy bronzzal zárta a tornát, s minden idők legjobb eredményét elérve, az éremtábla élén végzett, emellett Liu Shaloin Sándor lett az Eb legeredményesebb versenyzője. Ráadásul a szintén PSN Zrt.-s Knoch Márta is tagja volt annak a női négyesnek, amely az egyetlen bronzérmünket szerezte.