Hajszálon múlt a pécsiek jobb szereplése

A hatos mezőnyben a pécsiek mind az öt meccsüket elveszítették, így az utolsó helyen végeztek, ami kiesést eredményezne.

– Három mérkőzésünket is 4-3-ra veszítettük el, többször is döntő szettben, szuper-tiebreakben maradtak alul a játékosaink, vagyis tényleg nem volt szerencsénk – mondta lapunknak Horváth Rita, a PVTC klubvezetője, egyben a csapat egyik játékosa. – Nagyon kevésen múlott tehát, hogy nem a középmezőnyben végeztünk. Nem szeretnénk búcsút inteni a Szuperligának, ha az első osztály feljutója nem vállalja a váltást, akkor mi bent akarunk maradni. Örömteli, hogy a fiataljaink is megállják már a helyüket ezen a szinten, Bartha Panna nagyon jó mérkőzéseket játszott. Annak is nagyon örülünk, hogy a mindössze tizenhárom éves Vörös Petra játéklehetőséget kapott, s helyt állt az idősebbekkel szemben.

A női Szuperliga pécsi vonatkozású eredményei a következők: Győri AC–Pécsi VTC 7-0, Pécs VTC–Budaörsi SC 3-4 (a pécsi győztesek a következők: Lukács, valamint a Bartha–Lukács és a Horváth R.–Jankovics párosok), Pécs VTC–Százhalombatta 3-4 (pécsi győztesek: Bartha, Lukács, és a Bartha–Lukács páros), Pécs VTC–Fehérvár Kiskút 3-4 (pécsi győztesek: Bartha, a Bartha–Mihálka és a Lukács–Buczkó párosok), MTK–Pécs VTC 6-1 (pécsi győztes: Lukács–Mihálka páros játék nélkül).

A PVTC csapata: Jankovics Réka, Horváth Rita, Bartha Panna, Lukács Lívia, Buczkó Emma, Vörös Petra, Mihálka Zsófia, Kovács Réka, Pálvölgyi Ágnes, Migalko Natalia.