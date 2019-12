Halad a céljai felé a PVSK

Remek őszi szezont futott a PVSK-Mecsek Füszért OB I-es vízilabdacsapata, hiszen a Magyar Kupában hosszú évek után újra a legjobb nyolcba került, illetve a bajnokságban is szépen halad céljai felé.

Az utóbbi években óriásit fejlődött a pécsi vízilabda, a város utánpótlása (PSN Zrt.) párját ritkítja, valamint a OB I-ben szereplő PVSK-Mecsek Füszért ellen már az élmezőny együttesei sem mehetnek biztosra. A baranyaiak a Magyar Kupában elérték a céljukat, hiszen egészen a negyeddöntőig meneteltek, s a bajnokság A-csoportjában sem állnak rosszul a felsőházi rájátszásért folytatott versenyfutásban.

– Nem szeptembertől kezdeném az értékelést, hanem tavaly decembertől, amikor elkezdtük építeni az idei csapatot – mondta lapunknak Domenico De Blasio, a pécsiek szakosztályvezetője. – A szakmai stábban is történtek változások, hiszen a Kaposvárhoz távozó Surányi László helyére a játékos pályafutását befejező Krizsán András került be Lukács Gergely és Török Viktor mellé. Remek az összhang köztük, s rettentően jól kiegészítik egymást. A klubnál folyó szakmai munkának köszönhető, hogy ma már nem nekünk kell lasszóval keresni a játékosokat. Örömteli, hogy a tavalyi csapatból többen is a maradás mellett döntöttek, illetve olyan játékosokat sikerült a nyáron igazolni, akik emberileg tökéletes választásnak bizonyultak. Játékban ugyan még vannak hiányosságok, de előbb meg kellett találni azt a társaságot, amely ha kell, „meghal” egymásért a vízben, és ez a társaság ilyen. Természetesen nagy-nagy köszönet jár a szurkolóinknak is, akik rendre megtöltik az Abay Nemes Oszkár Sportuszoda lelátóját.

Ugyan a felsőházi rájátszást jelentő negyedik helyen egyelőre a Pécsen 10-10-es döntetlent játszó UVSE áll – két ponttal megelőzve a PVSK-t –, azonban Lukács Gergely együttese az ősszel három rangadóját is idegenben vívta meg, ráadásul a Szeged, a Debrecen és a Tatabánya ellen is győztesen hagyta el a medencét, amely sikerek mellé egy hazai, Miskolc elleni bravúrpont is társult.

– A legnagyobb előrelépés az elmúlt évekhez képest, hogy idén megnyertük az idegenbeli rangadóinkat. Hiába voltak korábban is nagyon jó meccseink itthon, vendégségben rendre elhullajtottuk a pontokat – fogalmazott Lukács Gergely, a PVSK-Mecsek Füszért vezetőedzője. – Ami még fontos, hogy képesek vagyunk hátrányból felállni. Azt mondtam a játékosaimnak is, hogy ne a pillanatnyi forma döntsön, hanem végezzünk olyan munkát, hogy az erőnlétünkkel is tudjunk mérkőzéseket nyerni. Az UVSE elleni döntetlen árnyalja egyedül a képet, de lehet, az a meccs azért alakult így, hogy ne lankadjon a figyelmünk. Tavasszal úgy szeretnék utazni a Komjádi uszodába, hogy egy igazi „super bowlt” tudjunk játszani az Újpesttel, ahol győzzön a jobbik. De ehhez a Szegedet, a Debrecent és a Tatabányát hazai környezetben is le kell győznünk, ami szintén nem lesz egyszerű.

A tréner zárásként hozzátette, hogy a folytatásban az eddigieknél is keményebben fognak edzeni, és szeretné elérni, hogy játékosai egyénileg is fejlődjenek, hiszen sokukban megvan a potenciál, hogy egyre jobbá váljanak.

A bajnokság február első napján a Debrecen elleni hazai derbivel folytatódik.