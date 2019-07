Hamarosan összeáll a PMFC kerete

Tíz új játékossal már megállapodott a PMFC NB III.-as labdarúgócsapatának vezetősége, így hamarosan teljesen összeáll a piros-feketék kerete a következő szezonra. Vas László vezetőedző egy jó csatárt még mindenképpen szeretne szerződtetni.

Nagyon keményen megdolgoztatták a PMFC játékosait az orfűi edzőtáborban és persze a többi tréningen is. Nem csoda, hogy a technikai vezető, Dávid Roland viccelődve megjegyezte a Paks elleni felkészülési meccs előtt, hogy a labdát úgy kell majd bemutatni a fiúknak.

Bár addig valóban nem sokszor került elő a játékszer, Vas László együttese így sem vallott szégyent. Az NB I.-es ellenfél otthonában 2-0-s vereséget szenvedett a PMFC, amely a héten további két mérkőzést játszik: előbb a Szekszárddal, majd a horvát Cibaliával találkozik. Szükség van a meccsekre, mert jelentős változások vannak a keretben, össze kell szoknia a társaságnak.

– Elsősorban olyan játékosokat kerestünk, akiknek van pécsi kötődésük, fiatalok, lendületesek, ám az utóbbi időben valamiért megrekedt a pályafutásuk. Nálunk új motivációt kaphatnának, amelynek köszönhetően ismét elindulhatnak felfelé – mondta lapunknak Vas László, a PMFC vezetőedzője. – Tíz futballistával már megállapodtunk, egy csatárt viszont még mindenképpen szeretnék szerződtetni. Nagyon hiányzott egy jó támadó az előző szezonban, sok helyzetünk volt, de nagyon sokszor nem tudtuk feltenni az i-re a pontot. Ezen feltétlenül változtatnunk kell.

A szakvezető hozzátette, nagyon elégedett az eddig elvégzett munkával, le a kalappal a játékosok előtt, kiváló hozzáállással dolgoznak. Jelenleg van olyan edzés, amelyen huszonnyolcan–harmincan is jelen vannak, a későbbiekben húsz mezőnyjátékos és két kapus alkotja majd a keretet. Vas László több U19-es játékosnak is lehetőséget ad a bizonyításra, Horváth Dániel, Keresztes Barna, Dér Zalán, Bischoff Marcell és Széles Bence is a felnőttekkel együtt dolgozhat, s helyet követelhet magának az NB III.-as együttesben.

Azok a játékosok, akikkel már megegyezett a PMFC: Bohata Ádám (támadó középpályás, Balatonlelle), Helesfay Donát (kapus, Tiszakécske), Rácz László (belső védő, SZEOL), Gajág Gergő (belső védő, SZEOL), Sági Milán (jobb oldali védő, Monor/MTK), Szabó Dominik (jobb oldali középpályás, Monor/MTK), Németh Márk (bal oldali védő, Szentlőrinc), Nemanja Nikics (védekező középpályás, Szentlőrinc), Tihanyi Olivér (szélső támadó, Szentlőrinc), Hegedűs Márk (szélső támadó, Szekszárd).