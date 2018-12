Harcművészeti gálát rendeznek a két ünnep között

Nívósnak ígérkező harcművészeti gála nyújt szórakozási lehetőséget a két ünnep között, aki szereti a küzdősportokat, annak feltétlenül ott a helye december 29-én, szombaton (13 órától) Pécsett az Expóban.

Ezt ne hagyja ki! Ünnepi saláták, az unalmas köretek helyett!

A rendezvényen több sportág képviselői is ringbe lépnek, így aztán sokszínű lesz a program: lesznek profi bokszmeccsek, oriental full stílusban is (gyakorlatilag a K1 új elnevezése) összemérik az erejüket néhányan, valamint egy MMA superfight összecsapást is tető alá hoznak. A ketrecben az egyik oldalon helyi sportolónak lehet majd szorítani, hiszen Makai Renátó visszatér erre a terepre.

– Nagyon várom már ezt a meccset!

– mondta lapunknak Makai. – Ez az érzés tényleg semmihez sem fogható, ott a ketrecben bármi megtörténhet. Az utóbbi időben a pankrációra koncentráltam, de most visszatérek az MMA-ba, aminek nagyon örülök: vágytam már egy ilyen küzdelemre.

Az ellenfél külföldi lesz, Németországból, Berlinből érkezik majd. Sokat egyelőre nem lehet tudni róla, igaz, ahogy Makai Renátó fogalmaz, őt sohasem érdekli különösebben, hogy éppen kit sodor szembe vele az élet.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Jön, aki jön, bárki is van ott a ketrecben, le akarom győzni, ennyire egyszerű ez. Persze azért készültünk belőle, az edzőm, Sárközi Róbert természetesen megszerzett róla némi információt, úgyhogy tudni fogom, mire képes, mire számíthatok. Bízom benne, hogy jó meccs lesz!

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS