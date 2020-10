Harminc éve léptek először saját parkettjükre az élvonalban a komlói kézisek

Majdnem pontosan harminc éve, október 6-án játszhatta le első hazai NB I.-es bajnokiját a Komlói Bányász férfikézilabda-csapata. Ráadásul a második élvonalbeli találkozón az első siker is meg lett. Az ellenfél a Debreceni Dózsa volt.

A Komlói Bányász 1990 tavaszán bajnoki címet ünnepelhetett az NB I. B-ben, s így a következő idényt először az élvonalban kezdhette meg. A klub elöljárói viszont nagyon jól tudták, hogy a szintlépésnek ára lesz, és meg kell erősíteni a keretet, így a nyár végén három komoly igazolással keltették fel a szakma figyelmét.

Ekkor érkezett ugyanis a baranyai gárdához az egykori világbajnok hálóőr Vaszilij Sevcov, valamint Grigorij Nyeretyin és Takács Róbert.

Az első fordulóban viszont még nem léphetett hazai környezetben pályára a bányász alakulat, mivel a Magyar Kupában kellett szerepelnie. Így pedig első élvonalbeli találkozóját idegenben, a Pemű-Honvéd otthonában kellett lejátszania, ahol hatgólos vereséget szenvedett. Mit sem vett el azonban ez a komlói rajongók kedvéből, akik a Debrecen elleni első hazai találkozón nem hogy megtöltötték a csarnokot, de elképesztő hangulatot is varázsoltak, amivel nem tudott mit kezdeni a Dózsa, és a hajrában megtört.

A találkozón Sevcov, valamint Kulcsár védte a Komló kapuját, a mezőnyben pedig Ambrusits, Soós, Papp Gábor, Papp László, Nyeretyin, Burán, Keszthelyi és Takács tettek meg mindent azért, hogy megvalósítsák Fenyvesi Károly tervét, valamint a szurkolók vágyait.

A 40. percig loholt a találkozón a Komló vendége után, de ekkor fordult a kocka, és először a találkozón vezetést szerzett Burán.

Ezt követően kezdődött a Nyeretyin-show,

a légiós egymás után dobálta a gólokat, s egy perccel a találkozó vége előtt már talpon lehetett a közönség, és ünnepelhette az első, 28-27-es sikert.

Az első szezonban elérték a céljukat

A Komlói Bányász vezetői egyértelműen a bent maradást tűzték ki célul az első élvonalbeli szezonra, ezt pedig el is érte az alakulat.

Összesen 17 pontot gyűjtöttek az idényben Papp Lászlóék. Hét győzelem, három döntetlen és 16 vereség volt a mérlegük -55-ös gólkülönbséggel, de két ponttal megelőzték így a Dunaferrt és a Szolnoki Bányászt is. Ráadásul a tapasztalt megyei riválistól sem maradtak le igazán, hiszen a PMSC mindössze nyolc ponttal szerzett többet abban az idényben a kék-fehéreknél.

Nyeretyin remekelt, Ambrusits lezárta A Komló első hazai találkozóján a vendégek játékosa, Pusztai talált be először, már a második másodpercben, de Papp László és Nyeretyin góljainak köszönhetően nyílt maradt végéig a meccs. Előbbi hét, utóbbi 11 találattal vette ki a részét a 28–27-es sikerből. Az utolsó, mindent eldöntő találatot viszont a három gólig jutó Ambrusits vágta az ellenfél hálójába, talpra ugrasztva a teljes csarnokot.

Papp Gábor, Burán és Soós neve mellé 2-2, míg Keszthelyié mellé egy gólt jegyeztek fel a mérkőzésen.

Kiemelt képünkön: Az akkor érkező Takács Róbert is látványos játékkal, ejtésekkel, gólokkal lopta be magát a Komlói Bányász szurkolóinak szívébe az 1990/1991-es szezon során. Az első hazai találkozón viszont még nem köszönt be. Fotók: Péter Szabó Zoltán