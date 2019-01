Hartung Anita szereti, amit csinál

A közelmúltban az Év női utánpótlásedzőjének választották Baranya megyében Hartung Anitát, aki a Rátgéber Akadémián két csapatot is irányít. A csupa mosoly szakember szeretné átadni tanítványainak azt a szenvedélyt, amellyel ő a kosárlabda iránt viseltet.

– Biztosan jóleső érzés volt, hogy Baranyában, Pécsett megkapta ezt a díjat. Itt azért akad konkurencia.

– Óriási megtiszteltetésnek érzem! – fogalmazott Hartung Anita. – Most először vettem részt ezen a rendezvényen, s azért érezhető volt az ott lévőkön, hogy ezeknek a díjaknak van presztízsük.

– Elárulom: mindenki, akivel beszéltem, azt mondta, hogy jó helyre került az elismerés.

– Ennek nagyon örülök, ezt tényleg jó hallani! Én nagyon szeretem ezt a sportágat, és nagyon szeretem azt is, amit most csinálok. Persze tudom, hogy sokat kell még tanulnom, fejlődnöm, de mindent megteszek annak érdekében, hogy folyamatosan előrébb lépjek. Ezt a díjat pedig annak is köszönhetem, hogy kiváló csapatban dolgozom: jók a másodedzőim, jók a mentoraim, itt tényleg csak tanulhatok a környezetemtől.

– Korábban, még játékoskorában is volt kiktől tanulnia…

– Pécsett kezdtem kosarazni, itt is mutatkoztam be a felnőttcsapatban. Annak idején Fűzy Ákos volt az edzőm, aztán Rátgéber László, rengeteget tanultam tőlük. Sok játéklehetőséget viszont nem kaptam, mondjuk nem is volt akkor könnyű bekerülni a Pécsbe, hiszen egy euroligás élcsapat volt ötezer nézővel a lelátón. Na, én azon a lelátón nőttem fel! Aztán a középiskola után kimentem az Egyesült Államokba, a floridai egyetemre, majd amikor visszatértem, játszottam Szolnokon, Zalaegerszegen és Pécsett is. A keresztszalagom azonban elszakadt, s a rehabilitációt követően már nem tértem vissza, el is távolodtam a kosárlabdától. Talán kicsit megharagudtam az életre, a sportra, ezt még most sem tudom pontosan megfogalmazni.

– De úgy tűnik, nem haragtartó.

– A közgazdász diplomámmal helyezkedtem el Budapesten, de aztán visszaköltöztünk Pécsre, megszülettek a gyermekeim, s ezzel körülbelül egy időben visszatértem a kosárlabdához. Mindez négy-öt éve történt. Eleinte kisebbekkel kezdtem foglalkozni, aztán az idősebb korosztályoknál is kipróbálhattam magam, most pedig a junioroknál edzős-

ködöm, s mellettük viszem az U14-eseket, a serdülőket is.

– Élvezi?

– Nagyon! Igyekszem átadni a lányoknak azt a szenvedélyt, amellyel én magam viseltetek a sportág iránt. Ezt tényleg teljes odaadással és mellbedobással tudom csinálni. Ráadásul nagyon jó látni, hogy sok tehetséges játékos van lány vonalon. Mindez igaz országos szinten is, nem csoda, hogy a korosztályos válogatottak rendre ott vannak az élbolyban a világversenyeken.

– A díj kapcsán, érthetően, folyamatosan az utánpótlásról beszéltünk. Felnőttcsapatnál nem próbálná ki magát?

– Kevés nő választja ezt a szakmát, pedig szükség van rájuk. Ez egyébiránt Európára jellemző, Amerikában a női csapatokat általában női edzők vezetik – igaz, ott az ellenpélda Geno Auriemma személyében, aki a kedvenc trénerem. Számomra nem kérdés, egyszer én is ki szeretném magam próbálni felnőttcsapat kispadján. Egyelőre nem tudom, hol lesz erre lehetőségem, majd kiderül. Addig is napi szinten nézem, követem az eseményeket – és közben szurkolok a PEAC-Pécsnek!