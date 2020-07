Hatalmas csukát akasztott Orfűn, a Pécsi-tóban a tizenhat éves Csordás Máté

Egy elképesztő méretekkel rendelkező csuka akadt horogra néhány nappal ezelőtt Orfűn, a Pécsi-tavon. A 16 éves Csordás Máté egy felszíni műcsali segítségével fogta ki a 13-14 kilós (116 cm) fenevadat, amely máris jó eséllyel pályázik a hónap fogása címre.

A héten egyszer már ráharapott a fiatal pecás csalijára a ragadozó, de akkor még megúszta a partraszállást, kedden már nem volt ilyen szerencséje.

– Pedig nem is akartam megpróbálni, gondoltam, hagyok még neki egy kis időt – mesélte Csordás Máté. – Aztán persze nem bírtam ki, és a balinozásra használt vékony zsinórral, gyengébb bottal csak odadobtam: a töklevél mellett rögtön rá is rabolt a műcsalira. Nagy fárasztás kezdődött, nyakig bementem a vízbe, hogy megakadályozzam a töklevélbe jutását, ami aztán sikerült is. Végül elkaptam a faroknyelét, és szó szerint lebirkóztam, miközben elszakította a zsinóromat.

A csodálatos csuka a mérés és a fotózás után azonnal visszakerült a vízbe, így azóta is a Pécsi-tóban „rabol”.